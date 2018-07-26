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В Венесуэле боливар будет деноминирован и привязан к криптовалюте

Венесуэльские власти вновь отложили деноминацию национальной валюты, которая должна была пройти в начале августа.

"Она начнется 20 августа, будет выпущена и поступит в обращение новая валюта, суверенный боливар, <…> он будет привязан к петро [венесуэльской криптовалюте]", - сказал Мадуро в телеэфире. По словам главы государства, в стране появятся новые денежные знаки, и с банкнот "будут убраны пять нулей". Предпродажа петро началась 20 февраля, стоимость одной единицы криптовалюты приравнена к стоимости барреля добываемой в Венесуэле нефти.

В последние годы южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно последним прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле может достичь 1000000% к концу года.

10:16 26/07/2018






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