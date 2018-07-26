МАРТ заявил об отсутствии в Беларуси дефицита цемента

Артур Карпович пояснил, что проблемы с поставками цемента на внутренний рынок ранее были вызваны временной остановкой производства в ОАО "Красносельскстройматериалы" из-за поломки.





"Июнь был очень жаркий, очень большой спрос был на цемент из-за того, что бетон быстро высыхал. Если при плохой погоде ему нужно три дня, то в жару он высыхал за день. Поэтому поднялся ажиотажный спрос на цемент, в некоторых местах он искусственно подогревался", - сказал первый замминистра.





По его словам, вопрос о поставках цемента обсуждался в правительстве на уровне вице-премьера Анатолия Калинина, пишет БЕЛТА





"Предприятия, по заверению Минстройархитектуры, были достаточно обеспечены запасами цемента к сезону с повышенным спросом. Мы мониторили ситуацию с цементом и в розничной торговой сети. Были определенные факты его отсутствия. Это связано и с непланомерной отгрузкой с заводов".