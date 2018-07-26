В соответствии с опубликованным в среду указом президента №285, глава государства согласовал совершение сделки на неорганизованном рынке и без согласия белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). При этом указом предусмотрено ограничение права Knauf на распоряжение акциями "Белгипса" до выполнения инвестиционных обязательств.





Госкомитету по имуществу поручено в 3-месячный срок обеспечить заключение с инвестором договора купли-продажи акций ОАО "Белгипс".





Указом №285 также предусматривается, что инвестор должен до 1 июня 2019 года инвестировать в ОАО "Белгипс" не менее 47 млн евро. К этой же дате должен быть введен в эксплуатацию строящийся завод по производству строительных материалов на основе гипса (пос. Гатово, Минский р-н). Соответствующие изменения правительство внесет в инвестдоговор с ООО "Корпорация "Волма", который был заключен в апреле 2014 года.





Кроме того, в соответствии с указом, продлен срок действия ряда налоговых льгот, которые были предоставлены ранее с целью снижения затрат на создание нового производства стройматериалов.





В конце 2017 года Knauf приобрела 50% ООО "Корпорация "Волма", которая с 2014 года владеет 99,5% акций ОАО "Белгипс" (уплатив за акции $5,27 млн) и реализует инвестпроект по расширению производственных мощностей белорусского предприятия. В рамках соглашения о покупке доли в компании "Волма" Knauf приняла на себя 50% обязательств по инвестициям в развитие "Белгипса".





Мощности нового завода ОАО "Белгипс" предусматривают, в частности, выпуск 30 млн кв. метров гипсокартонных листов в год, сухих строительных смесей - 100 тыс. тонн в год, премиксов - 8 тыс. тонн в год. Компания "Волма" приступила к активной фазе строительства завода в начале 2016 года. В июне этого года вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин говорил, что завод запустят в октябре текущего года. На то время стадия готовности нового завода оценивалась в 70%.





Председатель совета директоров корпорации "Волма" Юрий Гончаров в июне отмечал, что фактическая стоимость инвестпроекта увеличилась до 67-68 млн евро. Изначально компания брала обязательство инвестировать 43 млн евро. С конца прошлого года к строительству завода в Гатово присоединилась немецкая компания Knauf, как совладелец компании "Волма".





Управляющий партнер группы Knauf Манфред Грундке сообщал, что общий объем инвестиций в проект со сроком окупаемости более 14 лет составит 70 млн евро.





ОАО "Белгипс" - преемник Минского гипсового завода, введенного в эксплуатацию в 1948 году, единственный белорусский производитель пазогребневых плит (ПГП), гипсовых строительных плит (ГКЛ), а также сухих строительных смесей. Около 50% продукции поставляется на экспорт в Россию, Украину, Литву, Данию и Финляндию.





Knauf впервые обратилась к правительству Беларуси с предложением о покупке акций ОАО "Белгипс" в середине 2013 года. Согласованная А.Лукашенко сделка была одобрена правительством в декабре 2016 года.





Knauf Gips основана в 1932 году, производит гипсокартонные листы, сухие строительные смеси, штукатурные машины и изоляционные материалы. В России компания работает с 1993 года.





"Волма" образована на базе Волгоградского гипсового завода в 1999 году, производит строительно-отделочные материалы на гипсовой и цементной основе.



