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В Беларуси есть район, где колхозы не посадили ни одной картофелины

Костюковичский район — единственный в Беларуси, в котором колхозы в прошлом году не выделили ни одного гектара под картофель.

Об этом говорится в статистическом сборнике Белстата, передает nn.by.

В 2016 году таких районов было два — Костюковичский и Дрибинский, но в прошлом году в Дрибине решили все же не полностью игнорировать картофель.

Рекордсменом стал Гомельский район. Здесь в прошлом году заняли картофелем 1191 гектар. Это пять таких стран, как Монако.

08:31 26/07/2018






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