В Беларуси есть район, где колхозы не посадили ни одной картофелины

Об этом говорится в статистическом сборнике Белстата, передает nn.by





В 2016 году таких районов было два — Костюковичский и Дрибинский, но в прошлом году в Дрибине решили все же не полностью игнорировать картофель.





Рекордсменом стал Гомельский район. Здесь в прошлом году заняли картофелем 1191 гектар. Это пять таких стран, как Монако.