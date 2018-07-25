Более трети белорусских лекарств стоят до 1$

Виктор Шеин сообщил, что 22,5% производимых лекарств стоят от $1 до $2, 23,7% - от $2 до $5. В целом же, сегодня цена 83% белорусских лекарств - до $5, сообщает БелТА





Эксперт отметил, что в дальнейшем планируется снижение стоимости лекарств в Беларуси. Беларусь находится в стадии закупки 1,2 тыс. фармацевтических субстанций. Планируется, что каждое предприятие будет включать в досье на производство препаратов несколько фармсубстанций, которые в перспективе можно будет с большой долей вероятности закупать на конкурсной основе дешевле.





Виктор Шеин отметил, что многие фармацевтические субстанции в ценовом факторе занимают до 70% и такой подход позволит снизить цену на белорусские лекарства. Процесс может занять до 3 лет.