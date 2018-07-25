Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Более трети белорусских лекарств стоят до 1$

Об этом сообщил сегодня журналистам Виктор Шеин, заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности, начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения.

Виктор Шеин сообщил, что 22,5% производимых лекарств стоят от $1 до $2, 23,7% - от $2 до $5. В целом же, сегодня цена 83% белорусских лекарств - до $5, сообщает БелТА.

Эксперт отметил, что в дальнейшем планируется снижение стоимости лекарств в Беларуси. Беларусь находится в стадии закупки 1,2 тыс. фармацевтических субстанций. Планируется, что каждое предприятие будет включать в досье на производство препаратов несколько фармсубстанций, которые в перспективе можно будет с большой долей вероятности закупать на конкурсной основе дешевле.

Виктор Шеин отметил, что многие фармацевтические субстанции в ценовом факторе занимают до 70% и такой подход позволит снизить цену на белорусские лекарства. Процесс может занять до 3 лет. 

20:09 25/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё