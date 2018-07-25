Беларусбанк закрыл представительство в России

Соответствующие изменения в Устав Беларусбанка зарегистрированы постановлением правления Нацбанка Беларуси от 23 июля 2018 года.





В Беларусбанке пояснили, что представительство банка было закрыто в январе 2018 года "в целях совершенствования работы банка на внешних финансовых рынках и оптимизации сети представительств ОАО "АСБ Беларусбанк".





В банке считают, что достигнутый уровень взаимоотношений позволяет осуществлять оперативное и качественное решение рабочих вопросов без постоянного присутствия представителей банка в России.





"Кроме того, географическое соседство России и Беларуси создает благоприятные условия для организации встреч и переговоров путем оперативного командирования в Россию сотрудников головного офиса в случае возникновения такой необходимости", - отметили в пресс-службе банка.





В 2016 году было закрыто представительство банка в Польше (Варшава).





Представительства Беларусбанка в России и Польше были открыты в 1997 году.





После закрытия представительств в России и Польше у Беларусбанка остались два иностранных представительства – в Германии (открыто в 2003 году) и Китае (2007 год).





Беларусбанк образован в июле 1991 года, преобразован в октябре 1995 года путем слияния со Сбербанком БССР. Беларусбанк принадлежит государству и является крупнейшим из 24 действующих белорусских банков.



