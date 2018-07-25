Уровень занятости (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 - 74 лет) во втором квартале практически не изменился и составил 67,3% против 67,2% в первом квартале.





По данным Белстата, занятость мужского населения Беларуси составляет 71,6% (в первом квартале 70,7%). Безработица среди мужчин снизилась до 5,8% с 6,8%. При этом женская занятость снизилась до 63,5% с 64,1%, а безработица среди женщин выросла до 3,5% с 3,3%.



