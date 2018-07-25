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Белстат: уровень безработицы по методике МОТ во II квартале снизился до 4,7%

В Беларуси уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) во втором квартале снизился до 4,7% с 5,1% от численности рабочей силы в первом квартале 2018 года, сообщает Белстат.

Уровень занятости (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 - 74 лет) во втором квартале практически не изменился и составил 67,3% против 67,2% в первом квартале.

По данным Белстата, занятость мужского населения Беларуси составляет 71,6% (в первом квартале 70,7%). Безработица среди мужчин снизилась до 5,8% с 6,8%. При этом женская занятость снизилась до 63,5% с 64,1%, а безработица среди женщин выросла до 3,5% с 3,3%.

Официально зарегистрированная безработица в Беларуси составляет менее 1%, пишет interfax.by

16:42 25/07/2018






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