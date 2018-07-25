Похвастать нечем: Беларусь - 110-я в рейтинге эффективности логистики

Рейтинг оценивает степень эффективности цепей поставок, предоставляющих доступ компаниям к национальным и международным рынкам, и входит в состав доклада Всемирного банка "Налаживание связей для повышения конкурентоспособности", который публикуется раз в два года. Очередной доклад опубликован в среду, пишет interfax.by





Партнеры Беларуси по ЕАЭС – Россия и Казахстан заняли в рейтинге 85-е и 77-е места соответственно.





Обладателем наивысшего суммарного рейтинга эффективности по итогам четырех последних выпусков доклада остается Германия.





"Страны с высоким уровнем дохода, доминирующие в области цепей поставок, занимают самые высокие места в рейтинге показателей эффективности логистики. Нижние строчки рейтинга, как правило, занимают страны с низким уровнем дохода, а также изолированные, нестабильные, либо сталкивающиеся с конфликтами или волнениями страны", - сказано в пресс-релизе Всемирного банка в связи с опубликованием нового доклада.









Замыкают рейтинг Афганистан, Гаити и Сомали.





В докладе отмечается, что эффективность логистики в странах с высоким уровнем дохода на 48% выше, чем в странах с низким уровнем дохода.



