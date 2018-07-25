Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Похвастать нечем: Беларусь - 110-я в рейтинге эффективности логистики

Беларусь заняла 110-е место из 168 стран в рейтинге эффективности логистики (LPI) Всемирного банка.

Рейтинг оценивает степень эффективности цепей поставок, предоставляющих доступ компаниям к национальным и международным рынкам, и входит в состав доклада Всемирного банка "Налаживание связей для повышения конкурентоспособности", который публикуется раз в два года. Очередной доклад опубликован в среду, пишет interfax.by

Партнеры Беларуси по ЕАЭС – Россия и Казахстан заняли в рейтинге 85-е и 77-е места соответственно.

Обладателем наивысшего суммарного рейтинга эффективности по итогам четырех последних выпусков доклада остается Германия. 

"Страны с высоким уровнем дохода, доминирующие в области цепей поставок, занимают самые высокие места в рейтинге показателей эффективности логистики. Нижние строчки рейтинга, как правило, занимают страны с низким уровнем дохода, а также изолированные, нестабильные, либо сталкивающиеся с конфликтами или волнениями страны", - сказано в пресс-релизе Всемирного банка в связи с опубликованием нового доклада.


Замыкают рейтинг Афганистан, Гаити и Сомали.

В докладе отмечается, что эффективность логистики в странах с высоким уровнем дохода на 48% выше, чем в странах с низким уровнем дохода. 


15:35 25/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё