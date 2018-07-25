Какие отрасли в Беларуси реально "кормят" бюджет

Самой доходной деятельностью для бюджета стала оптовая торговля, причем поступления от нее на фоне роста экономики выросли на четверть по сравнению с 2016 годом. Их основной платеж в бюджет — НДС, пишет tut.by





10% поступлений в бюджет обеспечила транспортная отрасль (+1,5% к 2016-му году). На третьем месте оказалась розничная торговля, платежи которой за год снизились на 20%, несмотря на настойчивые попытки обеспечить рост доходов населения и всплеск потребительского кредитования. В этих трех сферах занято примерно 40% плательщиков налогов.





На 40% за год снизились отчисления от входящих в структуру Минэнерго организаций снабжения электроэнергией, газом и водой. В итоге энергетики переместились со 2-го на 5-е место.





Самый серьезный рост, в 2,8 раза, показала горнодобывающая промышленность (в основном — добыча нефти), а также производители нефтепродуктов (+53,4%). Обе позиции вернулись в десятку кормильцев бюджета.





Устойчивы позиции у производителей алкогольной и табачной продукции (6-е и 9-е место соответственно, прирост поступлений — 2,5% и 14,8%). Эти предприятия пополняют бюджет за счет акцизов и вместе обеспечивают 10% доходов бюджета, контролируемых налоговыми органами.

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Издание отмечает и весьма скромный вклад в бюджетный пирог аграриев — поступления от сельского хозяйства составили около 300 млн рублей, или 1,3% от общего объема. Производители продуктов питания внесли 160 млн рублей (0,7%). «Такие объемы вряд ли можно назвать сопоставимыми с оказываемой аграриям господдержкой, что, очевидно, объясняется условиями налогообложения данной категории плательщиков», — отмечает издание.





Самым доходным для бюджета видом деятельности по соотношению объема платежей к числу плательщиков стало производство сигарет — два предприятия, государственная ГТФ «Неман» и частный «Табак-инвест», перечислили более 900 млн рублей.





Среди других продуктивных отраслей отмечают банки (перечисления в среднем на один банк — 25 млн рублей) и страховщиков.





Интересно, что 43% платежей в бюджет в прошлом году обеспечили частные предприятия (9,675 млрд рублей, +5,9% к 2016-му году). Акционерные общества с госдолей внесли 22,7% доходов бюджета, государственные унитарные предприятия — 16,3%.





Для понимания значения предприятий для бюджета важен расклад по предприятиям, подведомственным разным органам госуправления. К примеру, вклад предприятий Минпрома, контролирующего всех наших государственных флагманов автопрома (МАЗ, МТЗ, БелАЗ, «Гомсельмаш» и др), сопоставим со скромными предприятиями «Беллегпрома» — и это несмотря на то что в прошлом году прирост платежей от промышленников составил 90,4% (всего перечислено 93 млн рублей).





Чуть больше минпромовских, 96,1 млн рублей, внесли в бюджет предприятия Минсельхозпрода.









Традиционные лидеры — Минэнерго, «Белгоспищепром», объединяющий производителей алкогольной, табачной, кондитерской, пивоваренной и других отраслей, а также «Белнефтехим». Они вместе обеспечили 40% от объема поступлений госорганов.





Единственным ведомством, вклад которого в бюджет по итогам года был отрицательным, стал «Беллесбумпром» — минус 2,8 млн рублей. Издание поясняет, что это обусловлено тем, что возмещение НДС из бюджета у предприятий концерна превысило сумму уплаченных платежей.