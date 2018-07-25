Бизнесмен, который поставляет различную продукцию на госпредприятия, в комментарии для Naviny.by рассказал, что распространенным способом вернуть долги является выплата бонусов работникам отделов снабжения на госпредприятиях.





– Бывает, изначально оговариваются бонусы за своевременную оплату. Ты можешь давать, а можешь не давать. Требуют — это громкое слово. Но если ты хочешь вовремя получить свои деньги назад, если ты хочешь работать и зарабатывать, — плати. Если ты не заплатишь, то ты просто не сработаешься, — рассказал топ-менеджер.





По его словам, размер бонуса варьируется от 1% до 3% от суммы поставки. Бонусы выплачиваются на руки при личной договоренности. Для общения используются секретные чаты в мессенджерах.









Как считает топ-менеджер, искоренить такую практику могло бы повышение зарплаты снабженцам и доведение ее до уровня менеджеров по продажам, которые сидят на проценте и получают в среднем около тысячи долларов.