"Если хочешь вовремя получить свои деньги, плати". Бизнесмен рассказал, как платят госпредприятиям
Дебиторская задолженность государственных предприятий является головной болью для частных компаний. Чтобы вернуть долги, бизнесу порой приходится за это платить.
Бизнесмен, который поставляет различную продукцию на госпредприятия, в комментарии для Naviny.by рассказал, что распространенным способом вернуть долги является выплата бонусов работникам отделов снабжения на госпредприятиях.
– Бывает, изначально оговариваются бонусы за своевременную оплату. Ты можешь давать, а можешь не давать. Требуют — это громкое слово. Но если ты хочешь вовремя получить свои деньги назад, если ты хочешь работать и зарабатывать, — плати. Если ты не заплатишь, то ты просто не сработаешься, — рассказал топ-менеджер.
По его словам, размер бонуса варьируется от 1% до 3% от суммы поставки. Бонусы выплачиваются на руки при личной договоренности. Для общения используются секретные чаты в мессенджерах.
Как считает топ-менеджер, искоренить такую практику могло бы повышение зарплаты снабженцам и доведение ее до уровня менеджеров по продажам, которые сидят на проценте и получают в среднем около тысячи долларов.
Источник: gazetaby.com
13:19 25/07/2018
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