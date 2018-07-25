Три причины для обвала курса российского рубля

Такой прогноз они сделали в своем обзоре финансовых рынков за 19 июля 2018 года.





Первая причина — это новое сильное падение цен на нефть на мировом рынке. Вторая — дальнейший обвал курса юаня, что приведет к обвалу валют всех развивающихся стран, вследствие ужесточения политики ФРС или усугубления торговой войны. Третья причина — это действия американских конгрессменов, направленные против России.





Ситуация, собственно, является довольно напряженной уже сейчас, так как в банковской системе России, по оценкам экспертов Райффайзенбанка, сформировался дефицит валютной ликвидности.





В июне, по данным Банка России, произошел отток валютной ликвидности по кредитно-депозитным операциям из российских банков на 3,7 млрд. долларов, что объясняется, по-видимому, выплатой дивидендов.





Кроме того, вложения банков в высоколиквидные активы снизились на 5,9 млрд. долларов, в результате чего величина этих активов стала ниже валютных остатков на расчетных счетах на 2,8 млрд. долларов. Это, по мнению экспертов банка, и свидетельствует о дефиците валютной ликвидности.





Правда, они отметили, что у банков имеются евробонды на 51 млрд. долларов, но быстро реализовать их в случае необходимости проблематично.









В связи с этим эксперты считают, что существует риск возникновения более острого дефицита валютной ликвидности уже в сентябре, когда должны быть осуществлены значительные выплаты по российскому долгу.





Более того, в Райффайзенбанке ожидают, что состояние с валютной ликвидностью будет ухудшаться в связи с отменой Государственной Думой РФ обязательной репатриации валютной выручки на счета в российских банках для тех российских экспортеров, которые попадают под санкции.





Пока это касается только Роснефти, но, по оценкам экспертов банка, одно это может привести к увеличению оттока капитала по финансовому счету и усилению дефицита валютной ликвидности.





Таким образом, фактически существует четвертая возможная причина обвала курса российского рубля — действия руководства Роснефти, которое может как репатриировать выручку в РФ, так и не делать этого.





Получается, что курс российского рубля зависит от субъективных действий руководства всего одной российской компании.