Имейте ввиду: в России из-за роста цен на топливо дорожают авиабилеты

Так, с 26 июля «Аэрофлот» увеличит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы, кроме «Победы». Как стало известно из письма перевозчика турагенствам, с которым ознакомилась газета, повышение составит 200 российских рублей для сегмента экономкласса и 400 рублей — для бизнес-класса.





Источники «Ъ» на туристическом рынке добавляют, что ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на €20–40 на международных рейсах. В телеграмме Qatar Airways говорится о поэтапном повышении тарифов с 28 июня.





«Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%», — считает собеседник «Ъ».









С начала 2018 года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли в России на 6,4%. Для торможения роста стоимости топлива правительству РФ пришлось понизить акцизы, пишет meduza.io



