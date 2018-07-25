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Имейте ввиду: в России из-за роста цен на топливо дорожают авиабилеты

Авиакомпании намерены повысить цены на билеты из-за весеннего скачка оптовых цен на нефтепродукты в России, сообщает «Коммерсант».

Так, с 26 июля «Аэрофлот» увеличит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы, кроме «Победы». Как стало известно из письма перевозчика турагенствам, с которым ознакомилась газета, повышение составит 200 российских рублей для сегмента экономкласса и 400 рублей — для бизнес-класса.

Источники «Ъ» на туристическом рынке добавляют, что ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на €20–40 на международных рейсах. В телеграмме Qatar Airways говорится о поэтапном повышении тарифов с 28 июня. 

«Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%», — считает собеседник «Ъ».


С начала 2018 года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли в России на 6,4%. Для торможения роста стоимости топлива правительству РФ пришлось понизить акцизы, пишет meduza.io


10:16 25/07/2018






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