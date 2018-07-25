Эксперты прогнозируют снижение цен на недвижимость

Как пишет myfin.by , на одного потенциального покупателя приходится около 6,5 выставленных на продажу квартир. И этот показатель, наряду с другими факторами, будет подталкивать цену к снижению, отмечают аналитики.





О строительстве нового жилья





В 2019 году в Беларуси построят 4,5 млн квадратных метров жилья, в 2020 году - 5 млн, сообщил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. Далее, по его словам, будут строить от 6 млн квадратных метров жилья в год и более.





Господдержкой планируется обеспечить около 25% объема строительства жилья в год. Кроме того, готовится указ по жилищно-строительным сбережениям, а также завершается работа по ипотечному законодательству. Это расширит доступ населения к строительству жилья, полагает Анатолий Черный.





В Минске, как сообщил Белстат, за полугодие 2018 года возвели 277 тыс. квадратных метров жилья (109% от плана на 6 месяцев), в том числе для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - 49,8 тыс., с господдержкой - 41,6 тыс., арендного жилья - 8,7 тыс., для многодетных семей - 26,7 тыс. квадратных метров, а индивидуального жилищного строительства - более 20 тыс.





На рынке недвижимости затишье





По мнению почетного председателя общественного объединения «Белорусская ассоциация «Недвижимость», директора агентства недвижимости «БелЦТН» Николая Простолупова, сейчас на рынке недвижимости в Минске летнее затишье.





При этом он отметил, что рынок вторичного жилья в этом году активно пополняется новыми объектами с февраля. Так, например, на 4 февраля в базе realt.by было 5054 квартиры, 7 мая - 5975, а 16 июля - 6515 (рост 30% с февраля).





Аналитик Артем Сахаревич отмечает, что в начале года была чрезвычайно высокая покупательская активность, затем она стала резко падать. За июнь прошло 1074 сделок и это довольно средний показатель.





За первую половину года по общему количеству сделок, по данным Национального кадастрового агентства, отмечен рекорд за всю историю - 7498 (на 10% больше достижения «хапуна» 2016 года). А сейчас объем соответствует стабильному рынку.





«Для того чтобы активно росло предложение на вторичном рынке, нужен второй фактор: рост числа новостроек. А этого нет, и на самом деле квартир на нем значительно меньше, чем было в 2015-2016 годах», - отмечает Артем Сахаревич.





Срабатывает и спекулятивная причина. Те, кто в 2016-2017 годах покупал жилье с целью перепродажи, сейчас могут получить 10-15% прибыли. Этим активно пользуются, так как не верят в то, что цена будет и дальше расти так же быстро, как последний год, сказал Артем Сахаревич.









Цены на вторичном рынке снижаются





Сейчас на каждого потенциального покупателя приходится около 6,5 выставленных на продажу квартир. И этот показатель, наряду с другими факторами, по мнению экспертов, будет толкать цену вниз.





Несколько последних недель цена предложения «метра» на вторичном рынке не менялась, но на прошлой неделе, поднявшись на минимальные 0,1%, достигла отметки в 1295 долларов за квадратный метр.





Уровень предложения (6515 квартир) на 11% ниже, чем в середине июля 2017 года. При этом цена не растет, как в прошлом году, и наблюдается тенденция к ее падению.





Спрос меняется





Но неизменной осталась средняя цена предложения в новостройках Минска - 1256 долларов за квадратный метр.





Артем Сахаревич отметил тенденцию: спрос меняется и переходит на новое жилье. Активно покупают новостройки и молодое жилье (младше 10 лет). Старые квартиры пользуются спросом только при хорошем местоположении и инфраструктуре.





По мнению эксперта, эта тенденция будет нарастать, потому что меняется поколение, и молодые семьи не готовы покупать квартиру в старом фонде.





В ближайшее время больших изменений на рынке недвижимости эксперты не ожидают, в том числе в отношении цены.





Осенью тоже не стоит ждать ажиотажа. Макроэкономические показатели в Беларуси достаточно стабильны, по прогнозам, ничего меняться не будет, и нет причин для каких-то серьезных корректировок, считает Николай Простолупов.