С 1 августа в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума
В среднем на душу населения - 213 рублей 67 копеек.
С 1 августа по 31 октября 2018 года БПМ устанавливается в среднем на душу населения в ценах июня 2018 года в расчете на месяц в размере 213 рублей 67 копеек.
Как сообщает belta.by, для разных категорий БПМ будет следующим:
трудоспособное население – 236 рублей 98 копеек;
пенсионеры – 162 рубля 58 копеек;
студенты – 206 рубля 89 копеек;
дети до 3 лет – 135 рублей 93 копейки;
дети от 3 до 6 лет – 188 рублей 95 копеек;
дети от 6 до 18 лет – 231 рубль 32 копейки.
Напомним, БПМ – сумма денег, необходимая человеку для удовлетворения своих потребностей и поддержания определенного уровня жизни. От этой величины зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий и надбавки к ним.
БПМ пересматривают раз в квартал.
09:37 25/07/2018
‡агрузка...