С 1 августа в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума

С 1 августа по 31 октября 2018 года БПМ устанавливается в среднем на душу населения в ценах июня 2018 года в расчете на месяц в размере 213 рублей 67 копеек.





Как сообщает belta.by, для разных категорий БПМ будет следующим:





трудоспособное население – 236 рублей 98 копеек;





пенсионеры – 162 рубля 58 копеек;





студенты – 206 рубля 89 копеек;





дети до 3 лет – 135 рублей 93 копейки;





дети от 3 до 6 лет – 188 рублей 95 копеек;





дети от 6 до 18 лет – 231 рубль 32 копейки.





Напомним, БПМ – сумма денег, необходимая человеку для удовлетворения своих потребностей и поддержания определенного уровня жизни. От этой величины зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий и надбавки к ним.





БПМ пересматривают раз в квартал.