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С 1 августа в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума

В среднем на душу населения - 213 рублей 67 копеек.

С 1 августа по 31 октября 2018 года БПМ устанавливается в среднем на душу населения в ценах июня 2018 года в расчете на месяц в размере 213 рублей 67 копеек.

Как сообщает belta.by, для разных категорий БПМ будет следующим:

трудоспособное население – 236 рублей 98 копеек;

пенсионеры – 162 рубля 58 копеек;

студенты – 206 рубля 89 копеек;

дети до 3 лет – 135 рублей 93 копейки;

дети от 3 до 6 лет – 188 рублей 95 копеек;

дети от 6 до 18 лет – 231 рубль 32 копейки.

Напомним, БПМ – сумма денег, необходимая человеку для удовлетворения своих потребностей и поддержания определенного уровня жизни. От этой величины зависит размер трудовых минимальных и социальных пенсий и надбавки к ним.

БПМ пересматривают раз в квартал.

09:37 25/07/2018






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