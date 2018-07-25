Специальная автотехника: возит — значит содействует

На днях с подачи Российской газеты в целом ряде печатных и электронных СМИ прошли публикации о том, что в своих последних боевых операциях сирийская армия задействовала значительное количество коммерческих автомобилей марки «МАЗ». В частности, говорится об использовании в ходе переброски техники 9-й танковой дивизии новых седельных тягачей МАЗ-6425, входящих в семейство автомобилей МАЗ-6317. Авторами делается предположение о том, что машины этой модели поступили в Сирию совсем недавно.





Ими также отмечается, что в Сирии стало обычной практикой привлекать для выполнения транспортных задач в интересах военных коммерческую технику. Неоднократно было замечено, что не только танки и бронетанковая техника, но и реактивные системы залпового огня «Смерч», «Ураган», а также тактические ракетные комплексы «Точка» транспортируются в районы боевых действий не собственным ходом, а на трейлерах гражданского назначения. Благодаря чему сохраняется ресурс техники, увеличивается скорость переброски и не повреждается дорожное покрытие.









Помимо тягача МАЗ-6425, в районах боевых действий достаточно часто встречается и сам базовый автомобиль семейства МАЗ-6317. По данным известного эксперта Юрия Лямина, эти автомобили задействованы для транспортировки пехоты и используются в артиллерийских подразделениях, вооруженных 130-мм орудиями М-46.

Практически комментаторы задаются вопросом о том каким образом эти машины попадают на территорию Сирии. Как представляется здесь нет большого секрета: Минский автозавод осуществляет поставки в рамках договорных обязательств. Часть МАЗов передавалась сирийской стороне в качестве белорусской гуманитарной помощи.

Между тем, еще 27 июля 2010 года, во время посещения президентом Сирии Башаром Асадом Минского автомобильного завода, было сообщено о принципиальной договоренности относительно создания сборочного СП с участием МАЗа на сирийской территории. По словам тогдашнего министра промышленности Беларуси Александра Радевича, «мы стоим на стадии создания СП по сборке грузовых автомобилей МАЗ в Сирии».

К сожалению этим планам до сих сбыться не довелось. Правда, как рассказал посол Беларуси в Сирии Александр Пономарев в программе «Актуальное интервью» 24 января на телеканале «Беларусь 1», договоренность о создании совместного производства грузовиков сохраняется, и он рассчитывает на активизацию работы сирийского правительства по предоставлению льготного налогового режима для сборочных производств.

Со своей стороны заместитель генерального директора МА3а Геннадий Викторович подтвердил желание белорусской стороны создать завод по сборке грузовиков и автобусов в Сирии и найти необходимое финансирование для этого, подчеркнув готовность его компании предоставить всю необходимую для этого технику и технологии.

Здесь необходимо особо подчеркнуть, что если поставки минских автомобилей в Сирию как для гражданских, так и для военных нужд достаточно доброжелательно комментируются российскими экспертами, то экспорт МАЗов в Украину (а тем более сборка) расценивается многими из них как «нож в спину» России.

МАЗ он же «Богдан»

Впервые информация о намерении украинской корпорации «Богдан» собирать в Украине автомобили МАЗ прозвучала на XII Международной выставке «Зброя та безпека 2015», проходившей в Киеве 22-25 сентября 2015 года. Как сообщало издание AUTO-Consulting, под брендом «Богдан» предполагалось начать сборку армейских версий МАЗ-5316 (4×4), МАЗ-6317 (6×6), а также тягачей МАЗ-6425 (6×6). Соответствующее соглашение АО «Богдан» с Минским автомобильным заводом было заключено в марте 2016 года.

На первом этапе на мощностях автосборочного завода N2 в Черкассах планировалось организовать крупноузловое производство вышеупомянутых базовых моделей, включая: сборку шасси, сварку, покраску и установку грузовой платформы. В дальнейшем планировалось локализовать производство, привлекая украинских производителей комплектующих. В числе потенциальных поставщиков назывались Кременчугский колесный завод (КрКЗ), шинный завод «Росава» (Белая Церковь), производитель аккумуляторов «Иста» (Днепропетровск).

Специалисты считают, что у корпорации «Богдан» были достаточно веские основания для выбора автомобилей семейства МАЗ-6317 в качестве базового для своего сборочного проекта.





Полноприводной МАЗ-6317 (6×6) был создан по техническим условиям Министерства обороны СССР.

Полноприводной МАЗ-6317 (6×6) был создан еще в советские времена по техническим условиям Министерства обороны СССР. Его опытные образцы прошли приемочные испытания во всех природно-климатических зонах бывшего СССР. По их результатам автомобиль был рекомендован к принятию на вооружение и включен в план на 1991 год. Однако после распада Советского Союза про машину как бы забыли.

Лишь через пять лет автомобилем заинтересовались белорусские военные. Проведя серию испытаний, они пришли к выводу, что МАЗ-6317 может быть использован в белорусской армии в качестве замены выслуживших свой срок автомобилей-вездеходов советского производства типа «КрАЗ», «КамАЗ» и «Урал». Главным его достоинством является экстраординарная проходимость вне дорог.

Однако МАЗ-6317 не является машиной чисто военного назначения. Шасси автомобилей данного семейства позволяют устанавливать различные виды специализированных надстроек: манипуляторы, краны, эвакуаторы, цистерны, автоподъемники и пр. Они также могут быть оборудованы бортовой платформой для транспортировки людей и грузов. В настоящее время в гражданском секторе работает значительное количество таких машин.

Вам патриотизм или ехать?

Эксперты уверены, что корпорации «Богдан» было бы не под силу самой разработать с «нуля» и освоить в производстве автомобиль такого класса. Так что использование машинокомплектов изготовленных на МАЗе является верным как с технологической, так и экономической точки зрения.

Надо сказать, что данный проект с самого начала встретил весьма неоднозначное отношение украинской политической элиты. По мнению ряда ее представителей, делая ставку на белорусскую автотехнику, Киев тем самым не только финансирует экономику союзной России страны, но и саму российскую экономику, так как МАЗ «преимущественно состоит из российских комплектующих материалов».

При этом, в жертву приносятся интересы национального производителя АвтоКрАЗа. Который из-за сомнительных гешефтов президента Украины Петра Порошенко и его бизнес-партеров лишается значительной доли госзаказа. Эта же участь неизбежно ожидает и более чем двести предприятий-смежников АвтоКраЗа в Украине.

Сокращение всеми ими объемов производства и реализации продукции приведет к тому, что государственный бюджет страны лишится значительной доли налоговых поступлений. А работники упомянутых предприятий — нормальной заработной платы и даже рабочих мест.

В ответ на эти обвинения советник украинского президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook подверг резкой критике качество военной автотехники марки «КрАЗ». Задавшись при этом риторическим вопросом: неужели надо любой ценой поддерживать отечественного производителя, не обращая внимания на то, что будет с бойцами?

Китай нам поможет

В конце прошлого года был дан старт новому этапу белорусско-украинского автосборочного проекта. Черкасский автосборочный завод N2 выпустил первые образцы грузовых автомобилей семейства «Богдан-6317» (колесной формулы 6×6) с двигателем Weichai Power (Китай).

По заявлению представителей предприятия, использование китайских двигателей позволило полностью отказаться от использования российских комплектующих при сборке всей линейки продукции. (Что автоматически сняло с производителя обвинение в пособничестве агрессору.) Ранее автомобили семейства «Богдан-6317» комплектовались российским 8-цилиндровым V-образным дизельным двигателем ЯМЗ-238Д мощностью 330 л.с.