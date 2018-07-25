В сентябре в Могилеве запустят завод технического углерода
Открытие завода технического углерода запланировано в Могилеве на сентябрь. Инвестиции в этот проект составили более 4,5 млрд российский рублей (примерно 70 миллионов в пересчете на доллары), сообщает российский холдинг «Омск Карбон Групп».
«На сентябрь 2018 года запланирован пуск завода технического углерода в Могилеве. Старт новой производственной площадки, отвечающей всем современным международным стандартам, позволит значительно увеличить долю присутствия на мировом рынке», — рассказали в компании «Омск карбон групп».
Напомним, технический углерод используется в автомобильной и химической промышленности. Новое производство будет ориентироваться на производителей шин в Евросоюзе, а также собственно «Белшину».
Строительство завода в свободной экономической зоне «Могилев» началось в мае 2015-го. Планировалось, что уже к концу 2017 предприятие выйдет на ежегодный объем производства в 160 тысяч тонн в год, а в перспективе максимальная мощность составит 200 тысяч тонн. А ожидаемая численность персонала — 400 человек.
08:00 25/07/2018
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