«За основу взяты два сценария развития экономики в зависимости от различных внешних и внутренних условий», — пояснил премьер-министр Андрей Кобяков. Первый — это целевой сценарий, на основе которого разработан проект прогноза социально-экономического развития. Он ориентирован на достижение целей, поставленных программой социально-экономического развития на пятилетку, 2016−2020 годы.





«Для расчета бюджета мы определились взять за основу базовый сценарий развития. Данный сценарий отличается от целевого как менее благоприятными внешнеэкономическими условиями по ценовому фактору, так и более умеренными темпами развития наших основных торговых партнеров. Являясь страной с открытой экономикой, мы должны объективно учитывать возможные риски и в соответствии с ними планировать расходы бюджета» — отметил Андрей Кобяков.





По его словам, проектами предлагаются важнейшие параметры социально-экономического развития, которые будут являться ключевыми показателями эффективности работы правительства и Нацбанка на 2019 год.





Премьер-министр также отметил, что стоит задача обеспечить сбалансированность платежного баланса и снизить уровень госдолга. Среди задач — снижение межрегиональной дифференциации в уровне и качестве жизни населения. Отмечалось, что достижение этой цели потребует дальнейшей работы по созданию новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных с достойной оплатой труда. Также необходимо существенно повысить конкурентоспособность товаров и услуг на внешних и внутреннем рынках.









Что касается бюджетно-налоговой политики, то, по словам Кобякова, основная работа над подготовкой новой редакции Налогового кодекса в целом завершена. В этой работе помимо заинтересованных государственных органов активно принимали участие представители бизнеса.





Премьер-министр поручил завершить всю работу по формированию всего пакета прогнозных документов до конца августа.​





Как ранее сообщалось, и в прошлом году бюджет формировали исходя из консервативного сценария. Консервативный сценарий предполагает прирост ВВП в 2018 году всего на уровне 1,1%, цена на нефть на уровне 40 долларов за баррель марки Urals, курс российского рубля — 70 рублей за доллар, темп прироста ВВП России — не выше 1,5%.