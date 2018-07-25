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Бюджет-2019 планируют посчитать до конца августа, и вновь по консервативному сценарию

Проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и основных параметров республиканского бюджета на 2019 год рассмотрели во вторник на заседании президиума Совета министров, сообщает пресс-служба главы государства.

«За основу взяты два сценария развития экономики в зависимости от различных внешних и внутренних условий», — пояснил премьер-министр Андрей Кобяков. Первый — это целевой сценарий, на основе которого разработан проект прогноза социально-экономического развития. Он ориентирован на достижение целей, поставленных программой социально-экономического развития на пятилетку, 2016−2020 годы.

«Для расчета бюджета мы определились взять за основу базовый сценарий развития. Данный сценарий отличается от целевого как менее благоприятными внешнеэкономическими условиями по ценовому фактору, так и более умеренными темпами развития наших основных торговых партнеров. Являясь страной с открытой экономикой, мы должны объективно учитывать возможные риски и в соответствии с ними планировать расходы бюджета» — отметил Андрей Кобяков.

По его словам, проектами предлагаются важнейшие параметры социально-экономического развития, которые будут являться ключевыми показателями эффективности работы правительства и Нацбанка на 2019 год.

Премьер-министр также отметил, что стоит задача обеспечить сбалансированность платежного баланса и снизить уровень госдолга. Среди задач — снижение межрегиональной дифференциации в уровне и качестве жизни населения. Отмечалось, что достижение этой цели потребует дальнейшей работы по созданию новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных с достойной оплатой труда. Также необходимо существенно повысить конкурентоспособность товаров и услуг на внешних и внутреннем рынках.


Что касается бюджетно-налоговой политики, то, по словам Кобякова, основная работа над подготовкой новой редакции Налогового кодекса в целом завершена. В этой работе помимо заинтересованных государственных органов активно принимали участие представители бизнеса.

Премьер-министр поручил завершить всю работу по формированию всего пакета прогнозных документов до конца августа.​

Как ранее сообщалось, и в прошлом году бюджет формировали исходя из консервативного сценария. Консервативный сценарий предполагает прирост ВВП в 2018 году всего на уровне 1,1%, цена на нефть на уровне 40 долларов за баррель марки Urals, курс российского рубля — 70 рублей за доллар, темп прироста ВВП России — не выше 1,5%.

TUT.by
07:53 25/07/2018






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