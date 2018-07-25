"В ходе мониторинга ценовой ситуации в июне-июле заметили, что цены на мясо птицы существенно выросли. Причем рост произошел за счет цены производителей. При тех же торговых надбавках производители увеличили цену и отменили скидки, которые раньше предоставлялись. По отдельным торговым объектам цена на мясо птицы выросла до 28%. Таким образом одномоментно себя повели крупнейшие производители птицы, их порядка семи. Остальные, которые не занимают существенной доли на рынке, подтянулись за лидерами и подняли цены примерно на таком же уровне", - отметил Иван Вежновец.





При этом он подчеркнул, что объективных факторов для повышения цен от производителей на таком уровне нет.





"Такое единовременное повышение цен без объективных причин имеет все признаки ценового сговора. Поэтому на этой неделе мы издали соответствующий приказ и начали антимонопольное расследование в отношении крупнейших производителей. На текущий момент о наличии факта нарушения говорить не приходится - расследование только началось", - добавил замминистра.





Согласно законодательству, антимонопольное расследование для сбора данных может длиться до трех месяцев.





"Но, понимая социальную ответственность и необходимость скорейшего решения вопроса, постараемся ускорить расследование", - сказал Иван Вежновец. Если будет выявлен факт нарушения, материалы будут переданы в суд для дальнейшего привлечения субъектов хозяйствования к административной ответственности. Штраф может составить до 10% годовой выручки от реализации всей птицы.



