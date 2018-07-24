В Беларуси растут продажи автомобилей. Рост во всех сегментах

Ситуацию для «ЭГ» прокомментировал замгендиректора БАА Сергей ВАРИВОДА. Чем объясняется рост продаж по итогам I полугодия?





Рост автомобильного рынка, оттолкнувшегося в прошлом году от «дна», продолжается во всех его сегментах. Растут не только продажи у официальных дилеров, но и «неорганизованный ввоз», продажи не только новых легковых автомобилей, но и бывших в употреблении.





Общую статистику по авторынку публикует Белстат: импорт легковых автомобилей в страну в январе–апреле составил 22 288 шт., что на 78,8% больше результата соответствующего периода прошлого года. Чуть меньше рынка выросли продажи белорусских дилеров.





Позитивная динамика во всех сегментах говорит о том, что в основе роста лежат одни и те же факторы. В первую очередь, это рост реальных доходов населения (7,7% – в январе–мае). При этом для населения характерна смена модели поведения в посткризисный период. Вместо накопления и сбережения белорусы активно кредитуются. Статистика показывает 70%-ный рост задолженности по потребительским кредитам в январе–мае год к году, что примерно соответствует росту авторынка.





В структуре продаж автодилеров существенно за год выросла доля продаж с привлечением покупателем внешнего финансирования. Если год назад кредит и лизинг обеспечивали примерно 40% продаж БАА, то сейчас этот показатель достиг половины рынка.





Ощущается улучшение финансового состояния организаций, рост инвестиций в приобретение транспортных средств. Рост ВВП страны на 4,5% за полугодие подстегнул продажи юридическим лицам.





Важнейшим фактором взрывного роста продаж послужил и очередной обвал курса российской валюты. Укрепление белорусского рубля к российскому составило около 10% и полностью компенсировало для белорусских покупателей эффект подорожания автомобилей у российских поставщиков. Напомним, что около 90% импорта легковых автомобилей в страну белорусскими дилерами осуществляется из России. К середине года произошло нехарактерное снижение номинальных цен в белорусских рублях на новые легковые автомобили. Скорее всего, это временный эффект, и во втором полугодии цены двинутся вверх. Так что замедление роста рынка легковых автомобилей во втором полугодии вполне ожидаемо.





Вряд ли по итогам года дилерские продажи вырастут более чем на 40–50%. Хотя и эта цифра представляется уникальной для страны с переходной экономикой, да еще в посткризисный период.





В марочном разрезе рост рынка неоднородный. Доминируют продажи легковых автомобилей, произведенных в РФ. Хорошую динамику во втором квартале показывает отечественный производитель СЗАО «БЕЛДЖИ».





Автомобили с кузовом типа «универсал» набирают популярность у белорусов. В первую очередь растут продажи SUV – внедорожников и кроссоверов. Причем спрос продолжает смещаться от мини-SUV в более высокие сегменты.





Внутри сегмента все более популярными становятся кроссоверы с передним приводом и автоматической трансмиссией. Эти автомобили удобны и экономичны в городе, к тому же позволяют решать и повседневные внедорожные задачи (лес, дача, отдых на воде).





В разрезе силовых агрегатов все более популярными становятся автомобили с турбонаддувом. А вот электромобили и гибриды пока являются экзотикой для авторынка. Автодилеры только-только начинают продажи некоторых моделей «автомобилей будущего».





По-прежнему снижается доля автомобилей с пробегом: если в прошлом году доля импорта «бэу» снизилась до одной трети общего импорта, то в текущем году вряд ли достигнет 25%.





Сохраняется и «неорганизованный ввоз» новых легковых автомобилей из страны-соседки. Всплески мы наблюдаем в периоды ослабления курса российского рубля. Однако в целом по итогам года доля такого ввоза не превысит 10% общего рынка новых легковых автомобилей, сообщили «ЭГ» в Белорусской автомобильной ассоциации.





Справка ЭГ. В I полугодии на белорусском рынке больше всего продано новых автомобилей Renault (5845), LADA (4206), Volkswagen (3248).



