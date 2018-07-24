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Рост налога на добычу полезных ископаемых приведет к повышению цены нефти для Беларуси

Госдума России приняла закон, в соответствии с которым с 2019 года начнется постепенное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0%

Закон, который 24 июля приняла Госдума России, больно ударит по белорусскому бюджету, считает экономист Сергей Чалый.

Одновременно в течение трех лет произойдет рост налога на добычу полезных ископаемых. По словам экономиста Сергея Чалого, такие действия нашего "стратегического партнера" приведут к серьезным потерям в белорусском бюджете:

"Для Беларуси это означает потери бюджета в размере приблизительно 3-4% ВВП [сегодня ВВП Беларуси составляет около $60 млрд, 3% от этой суммы — $1,8 млрд. — Еврорадио]. Так как мы сейчас получаем определенные преимущества от соглашения с Россией о так называемой "перетаможке", в соответствии с которым часть экспортной пошлины за транзит российской нефти идет в белорусский бюджет. Эти деньги мы потеряем. Плюс рост налога на добычу полезных ископаемых приведет к повышению цены нефти для Беларуси, приближению этой цены к мировой. Что негативно скажется на прибыльности наших нефтеперерабатывающих заводов".

Таким образом, пишет Еврорадио, говорит экономист, будет "несколько шагов" потерь для белорусского бюджета: и потеря экспортных пошлин, и снижение налогов с прибыли нефтеперерабатывающих заводов. А еще, чтобы цена бензина не подскочила до "неподъемных величин", придется снижать акцизы. Что также приведет к потерям бюджета, уверен Сергей Чалый.

Много в этой ситуации придется для выживания сделать белорусским нефтеперерабатывающим заводам, говорит собеседник Еврорадио.

"В сегодняшнем своем состоянии при таких условиях они могут оказаться убыточными. Поэтому сегодня их задача — максимально ускоренными темпами завершить те проекты модернизации, которые у них есть. Потому что в будущем рентабельность этих заводов будет зависеть от того, какой процент более дорогих, светлых фракций они смогут давать по результату", — предупреждает экономист.

Ко всему прочему, НПЗ в Мозыре и в Новополоцке нужно будет думать о том, как самим закупать необходимые для полной загрузки работы предприятия объемы нефти. Сейчас на наших заводах "свою" сырую нефть перерабатывают российские компании. Когда принятый Госдумой закон полностью вступит в силу, делать это им станет невыгодно.

"Налоговый маневр" готовился давно, и он правильный с точки зрения России. Поэтому добиться отмены или отсрочки его действия у Беларуси не получится. "Исключений ни для кого не будет", — уверен Чалый.


22:58 24/07/2018






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