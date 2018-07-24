Это вопрос прокомментировал Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».





- В первую очередь, хотел бы снова отметить, что вопреки расхожему мнению среди скептиков, легализация криптовалют и поддержка блокчейна, предусмотренные Декретом № 8, принесут пользу не только айтишникам.





Технология блокчейн – уникальный феномен нашего времени, который и даст возможность заработать, и в целом повысит качество жизни каждого.





Многие считают, что криптовалюта – единственный способ практического приложения блокчейна. На конференциях и в публикациях я часто утверждал, что это далеко не так.





Блокчейн – идеальная общедоступная система учета, которую невозможно взломать либо наполнить недостоверной информацией. Соответственно ее применение возможно во всех сферах жизнедеятельности для повышения кредита доверия к себе и автоматизации процессов.

Касательно материальных выгод от развития блокчейна в Беларуси, я бы выделил несколько направлений. Конечно, всем известны майнинг и возможность заработка с купли-продажи криптовалюты. Не исключаю эти варианты, но считаю их не основными.





Рынок блокчейна испытывает сегодня дефицит в разработчиках. Полагаю, что многие белорусы могли бы заполнить данную нишу. Переучиться на блокчейн-разработчика не сложно, если есть желание и хороший преподаватель с опытом в написании блокчейна. Сегодня мы работаем над созданием центра обучения блокчейн-разработке при Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».





Большие возможности дает ICO (привлечение инвестиций при помощи технологии блокчейн от неограниченного количества инвесторов). При грамотном подходе со стороны государства и бизнеса, в Беларуси будет создана простая и современная альтернатива фондового рынка.

Благодаря ей повыситься предпринимательская инициатива, будут созданы новые рабочие места, появятся возможности по инвестированию небольших сумм в проекты. Сегодня в мире проведение ICO стоит больших денег, поэтому на первых порах нужна серьезная поддержка со стороны государства и квалифицированных экспертов по приданию общедоступности этому способу привлечения инвестиций.





Применение смарт-контрактов (договоров, основанных на технологии блокчейн) и появление блокчейн бирж повысит репутацию белорусской экономики на международном рынке.

Это привлечет потоки иностранных инвестиций и колоссально увеличит количество и качество белорусских предприятий, что, конечно же, положительно скажется на заработных платах, качестве товаров, условиях труда и жизни.





Сегодня самое важное – консолидировано работать над воплощением всех новаций Декрета № 8 в жизнь и генерацией эффективных решений по улучшению жизни с помощью новых технологий.







