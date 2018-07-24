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Из-за шампиньонов из Белоруссии Россельхознадзор ввел контроль на дорогах

Мобильные группы контролируют второстепенные дороги на границе России и Белоруссии в связи со вступлением в силу запрета на ввоз белорусских шампиньонов.

 Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлану Земченкову.

Она заявила, что ввоз шампиньонов из Белоруссии в Россию прекращен, белорусская фитосанитарная служба получила соответствующее уведомление. По словам Земченковой, ситуация стабильная.

В Брянской таможне заявили, что очередей из фур на белорусском участке границы нет.

С 24 июля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки шампиньонов из Белоруссии. Это связано с тем, что в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля 4,6 т свежих шампиньонов, поступивших из республики, было обнаружено, что на четырех упаковках присутствует маркировка, которая подтверждает, что продукция была произведена в Польше. Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой провести расследование и предоставить его результаты.

В 2014 году Россия ввела продуктовое эмбарго в ответ на санкции США и Евросоюза, введенные после присоединения Крыма.


20:58 24/07/2018






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