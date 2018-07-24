Один твит Трампа обвалил рубль

К 19:50 по московскому времени за один доллар давали 63,5 рубля, сообщает lenta.ru, хотя еще в 19:10 он торговался в районе 62,6 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро за 40 минут вырос с 73,2 до 74,1 рубля.





24 июля американский президент написал в Twitter, что очень обеспокоен тем, что ​«Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы» в США. «Основываясь на том факте, что ни один другой президент не был столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они определенно не хотят Трампа!» — добавил он.







