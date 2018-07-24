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Прогноз дня: Тарифы будут поднимать, как цены на бензин – копейка к копейке, но часто

Белорусский вице-премьер Владимир Семашко заявил, что белорусы должны оплачивать реальную стоимость тарифов, чтобы снизить нагрузку на промышленные предприятия.

Прогноз дня: Тарифы будут поднимать, как цены на бензин – копейка к копейке, но часто
Экономист Борис Желиба считает, что рост тарифов не решит экономических проблем. В экспресс-комментарии «Салідарнасці» эксперт прокомментировал слова вице-премьера. 

– В Германии около 8,5 цента за киловатт-час платит промышленный производитель, а население – около 27 центов. А у нас наоборот: 11,5 цента платит тот же МАЗ, а частные потребители – около 5 центов. Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься, – сказал Семашко в интервью Астравецкай праўдзе.

Доктор экономических наук Борис Желиба считает, что этот вопрос уже давно стоит на повестке дня:

– Еще с советских времен у нас сохранился этот принцип, когда за электроэнергию переплачивают предприятия, чтобы население могло платить по льготным тарифам. Наши международные кредиторы, в частности МВФ, уже давно обращают на это внимание – так как подобное не соответствует принципам рыночной экономики. И правительство начало делать шаги в этом направлении, – замечает он.

Однако, по мнению экономиста, эти шаги можно было бы считать правильными, если бы не одно «но»:

– Нужно дать доходы населению, чтобы оно могло оплачивать растущие тарифы. И вот тут не получается. Так как растущие доходы может дать только эффективная экономика, в которой проведены реформы.

Да, сейчас зарплаты понемногу повышаются, но это происходит искусственным путем. По статистике мы видим, что темпы роста зарплат у нас уже почти в два раза превышают темпы роста производительности труда. То есть, мы наступаем на те же грабли, из-за которых в 2011 году получили сильнейший финансовый и валютный кризис.

А без реального повышения зарплат, рост тарифов будет критически воспринят населением, уверен эксперт:

– Население, особенно люди с невысокими доходами, будет протестовать.  И это будет усложнять ситуацию перед предстоящими выборами – в парламент и президентскими. В этой ситуации правительство будет балансировать: скорее всего, тарифы будут повышаться, но очень постепенно. Примерно, как цены на бензин: копейка к копейке, но довольно часто.

Что касается экономического эффекта от повышения тарифов для населения, экономист предупреждает: это даст толчок для развития белорусской экономики. Но ненадолго.

– Да, на первом этапе это позволит снизить себестоимость продукции предприятий. Особенно для энергоемких производств. Но потом все это сойдет на нет, если экономика коренным образом не поменяется. В любом случае, нам придется реформировать экономику. И здесь на плечах населения правительство не выедет, – подчеркивает Борис Желиба.

17:53 24/07/2018






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