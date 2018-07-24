Экономист Борис Желиба считает, что рост тарифов не решит экономических проблем. В экспресс-комментарии « Салідарнасці » эксперт прокомментировал слова вице-премьера.





– В Германии около 8,5 цента за киловатт-час платит промышленный производитель, а население – около 27 центов. А у нас наоборот: 11,5 цента платит тот же МАЗ, а частные потребители – около 5 центов. Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься, – сказал Семашко в интервью Астравецкай праўдзе.





Доктор экономических наук Борис Желиба считает, что этот вопрос уже давно стоит на повестке дня:





– Еще с советских времен у нас сохранился этот принцип, когда за электроэнергию переплачивают предприятия, чтобы население могло платить по льготным тарифам. Наши международные кредиторы, в частности МВФ, уже давно обращают на это внимание – так как подобное не соответствует принципам рыночной экономики. И правительство начало делать шаги в этом направлении, – замечает он.





Однако, по мнению экономиста, эти шаги можно было бы считать правильными, если бы не одно «но»:





– Нужно дать доходы населению, чтобы оно могло оплачивать растущие тарифы. И вот тут не получается. Так как растущие доходы может дать только эффективная экономика, в которой проведены реформы.





Да, сейчас зарплаты понемногу повышаются, но это происходит искусственным путем. По статистике мы видим, что темпы роста зарплат у нас уже почти в два раза превышают темпы роста производительности труда. То есть, мы наступаем на те же грабли, из-за которых в 2011 году получили сильнейший финансовый и валютный кризис.





А без реального повышения зарплат, рост тарифов будет критически воспринят населением, уверен эксперт:





– Население, особенно люди с невысокими доходами, будет протестовать. И это будет усложнять ситуацию перед предстоящими выборами – в парламент и президентскими. В этой ситуации правительство будет балансировать: скорее всего, тарифы будут повышаться, но очень постепенно. Примерно, как цены на бензин: копейка к копейке, но довольно часто.





Что касается экономического эффекта от повышения тарифов для населения, экономист предупреждает: это даст толчок для развития белорусской экономики. Но ненадолго.





– Да, на первом этапе это позволит снизить себестоимость продукции предприятий. Особенно для энергоемких производств. Но потом все это сойдет на нет, если экономика коренным образом не поменяется. В любом случае, нам придется реформировать экономику. И здесь на плечах населения правительство не выедет, – подчеркивает Борис Желиба.