Как свидетельствовали статистические данные, опубликованные в июле Нацбанком, реальная заработная плата в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года увеличилась на 13,5 процента. В то же время производительность труда в Беларуси, рассчитанная по ВВП, увеличилась на 5,4 процента.





То есть зарплата в стране стала расти в 2,5 раза быстрее производительности труда. Прокомментировать ситуацию Thinktanks.by попросил директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика.





- Из-за чего произошел такой разрыв?





- Дело в том, что все измеряют зарплату, как реальную зарплату, а производительность – как реальное ВВП на одного занятого в экономке. Но в ВВП существует дефлятор (ценовой индекс, созданный для измерения общего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике – прим. Thinktanks.by).





И если мы сравним номинальный ВВП и номинальную зарплату, то разрыва уже не будет. Они растут примерно одинаковыми темпами. Даже зарплаты немного медленнее. То есть в реальном выражении разрыв происходит за счет того, что реальная зарплата – это номинальная зарплата деленная на инфляцию. А инфляция сейчас составляет 4%. Реальная же производительность – это номинальная, деленная на дефлятор ВВП, который составляет 11%. То есть получается 7 процентных пунктов разрыва.





Цены производителей, экспортные цены в том числе на нефть, калий, растут быстрее, чем потребительские цены. И если посмотреть долю зарплаты в ВВП, в издержках, то она не будет расти. А это – самое главное. Если у тебя растет доля зарплаты в издержках – это уже проблема, которая означает, что твоя конкурентоспособность падает.





Опять же, я бы рассматривал отдельно ситуацию в частном секторе и в секторе госпредприятий. Здесь ситуация будет однозначно отличаться, потому что основное увеличение зарплаты пришлось именно на сектор госпредприятий, так как там были инструменты директивно ее поднять именно тогда, когда это требовали.









- Выходит, в разрыве зарплаты и производительности труда ничего страшного нет?





- Из-за разрыва зарплаты и производительности ничего страшного не произошло именно потому, что тему закрыли. Лукашенко не требовал в послании к народу и парламенту заработков в тысячу рублей.





- По вашим данным во втором квартале данный разрыв снизился?





- Это видно по информации за первые пять месяцев. В целом, если брать данные за пять месяцев, номинальная зарплата в экономике росла чуточку медленнее, чем номинальная производительность.





- На ваш взгляд, как долго этот тренд продолжится?





- Похоже, рост зарплат сейчас замедляется. Но здесь другой вопрос: Почему Нацбанк, МВФ и другие структуры на данную тему обращают внимание? Важно показывать, что мы на грани. Но тут главное – не перегнуть палку. Если мы говорим, что политика сбалансированности доходов перестала быть неадекватной, как в конце прошлого года, это важный посыл, в том числе и для того, чтобы не было разогрева инфляционных ожиданий.