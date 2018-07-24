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В Нацбанке Украины оценили шансы по заявке «Паритетбанка»

Первый зампред правления Нацбанка Украины Катерина Рожкова с трудом видит, почему может быть одобрена вторая заявка белорусского «Паритетбанка» на покупку дочки «Сбербанка» после отклонения первой.

Об этом она заявила в интервью агентству Reuters. «Мы уже отказали данному банку ранее, и я не могу себе представить, какие новые аргументы они могли бы выдвинуть», – сказала банкир.

Тем не менее, Рожкова добавила, что сотрудники украинского центрального банка все еще рассматривают заявку, результат пока не определен, и что для принятия решения у них есть три месяца с момента ее поступления.

Как напоминает Reuters, российский «Сбербанк» выставил свою украинскую дочку на продажу в марте 2017-го после того, как Киев наложил санкции на «Сбербанк» и другие российские госбанки, работающие в Украине.

«Паритетбанк» отправил свою первую заявку на покупку в конце 2017-го, но она была отклонена Нацбанком в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины. В июне 2018-го была подана вторая заявка.
16:52 24/07/2018






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