В Нацбанке Украины оценили шансы по заявке «Паритетбанка»

Об этом она заявила в интервью агентству Reuters. «Мы уже отказали данному банку ранее, и я не могу себе представить, какие новые аргументы они могли бы выдвинуть», – сказала банкир.





Тем не менее, Рожкова добавила, что сотрудники украинского центрального банка все еще рассматривают заявку, результат пока не определен, и что для принятия решения у них есть три месяца с момента ее поступления.





Как напоминает Reuters, российский «Сбербанк» выставил свою украинскую дочку на продажу в марте 2017-го после того, как Киев наложил санкции на «Сбербанк» и другие российские госбанки, работающие в Украине.





«Паритетбанк» отправил свою первую заявку на покупку в конце 2017-го, но она была отклонена Нацбанком в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины. В июне 2018-го была подана вторая заявка.