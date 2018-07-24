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"Луч" хочет попасть в IKEA

Минский часовой завод "Луч" сообщил на своей странице в Facebook, что сейчас находится в стадии партнерского соглашения с концерном IKEA. Белорусское предприятие собирается поставлять в сеть шведского ритейлера настенные и настольные часы.

"Наше предприятие находится в стадии заключения партнерского соглашения с концерном IKEA, под маркой которого мы планируем выпуск настольных и настенных часов для продажи в сети ІКЕА по всему миру», – говорится в сообщении. 

Новость, правда, может оказаться преждевременной.

С 9 по 13 июля на минском предприятии проходил только первичный аудит, в ходе которого оценивалось, насколько оно соответствует стандартам IWAY, которые касаются вопросов окружающей среды, условий труда,  также рахличных социальных аспектов. 

На предприятии признают, что по мнению аудиторов, многое соответствует этим стандартам, но многое еще необходимо улучшать.

Напомним, что «Луч» – единственный часовой завод в Бларуси. С 2010 года инвестором МЧЗ является швейцарская компания Franck Muller. 

"Белорусский партизан"
16:43 24/07/2018






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