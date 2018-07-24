Задержан директор Брестского электролампового завода

Причины могут быть связаны с нарушением таможенного законодательства. По имеющейся информации, вчера на предприятие прибыла представитель ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт». Теперь она исполняет обязанности директора завода.





Как стало известно, в настоящее время Брестский электроламповый завод разрабатывает бизнес-план по модернизации производства. Есть решение о выделении средств из областного инновационного фонда. Планируется развивать новые направления по выпуску филаментных и линейных светодиодных ламп. Но вопросы пока находятся в разработке. А в свете последних событий требуют доработки и обсуждения.





Как отмечалось, на заводе также остро стоит вопрос с выплатой заработной платы. Однако его планируется решить в ближайшее время.





Напомним, что директором завода является Игорь Коледа.





Брестский электроламповый завод - единственный в Республике Беларусь и один из крупнейших производителей ламп накаливания специального и общего назначения. Его продукция используется в различных отраслях промышленности, автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также для освещения жилых, общественных и промышленных зданий.



