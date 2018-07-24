Огромное количество людей мечтает о заработке хотя бы в 500 USD и говорит об отсутствии работы с такой зарплатой. В то же время на сайтах по трудоустройству и в базах кадровых агентств месяцами висят незакрытые вакансии с гарантированным ежемесячным доходом в 1000 USD (в эквиваленте) и даже в разы больше, пишет Экономическая газета





Что же происходит на самом деле? Как такое возможно? Из чего проистекает такое чудовищное неравенство, ранее характерное разве что для латиноамериканских рынков труда – вроде Бразилии и Мексики? Широко известно и подтверждается данными госорганов, что 3 самые высокооплачиваемые сферы в нашей стране – это ИТ, гражданская авиация и часть финансового сектора.





Экономический эксперт и журналист Евгений Судиловский отмечает, что по официальной статистике больше 1000 USD в Беларуси зарабатывают около 150 тыс. человек, из которых только 40 тыс. работают в ИТ-сфере. Озвученная циф­ра точно больше, чем общее количество отечественных про­граммистов, авиапилотов и топ-­менеджеров банков.





Кому же еще и за какие заслуги в нашей стране готовы платить в разы больше, чем среднему белорусу?





Сразу отметим, что 90% незакрытых вакансий с доходом свыше 1000 USD сконцентрировано в Минске. Даже бухгалтера свинокомплекса с такой зарплатой приглашают в офис в столичном микрорайоне «Серебрянка», а не куда-нибудь в агрогородок.





Что еще, кроме проживания в Минске, нужно, чтобы много зарабатывать?





Сколько стоит английский язык?





Свободное владение языком Шекспира и Байрона способно в разы увеличить зарплату по очень многим специальностям. При этом сами по себе лингвистические знания абсолютной ценности не имеют, а диплом переводчика – вовсе не лучший путь к успеху.





Зато бухгалтер, юрист, журналист, инженер-строитель, маркетолог с хорошим знанием английского входят в 1% самых ценных и дорогих белорусских профессионалов в своей сфере. Они нужны как иностранному бизнесу, работающему в РБ, так и отечественным компаниям-­экспортерам.





Если речь идет об опытном специалисте, то предлагаемая зарплата вырастает в разы. Например, для бухгалтера свободное владение английским увеличивает зарплату в 2–3 раза, до 1500 USD и более.





Английский автоматически заставляет работодателей конкурировать за персонал с фирмами из ПВТ. А туда набирают все больше неайтишников.





Владелец нескольких очень успешных белорусских ИТ-компаний Виктор Прокопеня с текущей недели начинает набирать даже выпускников нетехнических вузов с любым высшим образованием. Речь идет о должностях в маркетинговых службах, отделах, контролирующих разработку готовых ИТ-продуктов и восприятие их клиентами.





Зар­платы состоявшихся специалистов с опытом от полутора-­двух лет в этой сфере измеряются десятками тысяч долларов в год. Ключевое требование – готовность много учиться и свободный английский. В данном случае это не какой-то вспомогательный навык. В таких компаниях работает много иностранцев и без языка межнационального общения с ними просто невозможно взаимодействовать.





Да и «много учиться» тоже невозможно, не используя английский. Большинство программ Coursera, Khan Academy, Udemy и других образовательных онлайн-­сер­висов доступны только на этом языке.





Ну и, кроме предложений с белорусского рынка труда, очень многим англоязычным работникам доступны вакансии за рубежом.





«Нас по-прежнему достаточно много в Беларуси лишь по причине традиционного незнания английского языка. Все реляции соотечественников о желании зарабатывать много, разбиваются о реальность, в которой большинство не готово много и продуктивно работать, постоянно совершенствовать свои навыки и умения и ехать работать туда, где платят больше», - говорит Алексей Немкович, директор компании «Административный Ресурс», подбирающей кадры для наиболее успешных отечественных компаний и банков.









Нестабильность + профессионализм = стресс + деньги





Очень дорого стоит разовое обращение к услугам квалифицированных специалистов. И это необязательно высококлассные айтишники и профессионалы с другими «конвертируемыми» специальностями, одинаково востребованными по всему миру. Даже требование знать иностранный язык здесь может быть необязательным.





Приведем в качестве примера, к сожалению, достаточно востребованного сейчас в Беларуси юриста-адвоката со специализацией по уголовным делам. Время опытного профи стоит 300 BYN за час. Даже если он получил работу на один час в день, его доходы ничего общего со средней зарплатой по стране не имеют.





Иногда клиентам приходится отдавать все сбережения, брать кредиты, а порой и продавать имеющуюся недвижимость. Специфика нашей страны такова, что к услугам адвоката многие предпочитают обращаться, даже если они проходят по уголовному делу всего лишь в качестве свидетеля.





Промониторив рынок, мы обнаружили частнопрактикующих бухгалтеров, садовников, массажистов с доходами в тысячи долларов в месяц. Безусловно, ни один из них не является случайным человеком в своей профессии. Это преданные своему делу люди с опытом и сформированной клиентской базой.





Но такой режим работы подходит далеко не всем. Она подразумевает нестабильное поступление денег и заказов, самостоятельное планирование своего рабочего времени и распределения всех необходимых ресурсов. И там всегда присутствует стресс.





Хорошо иллюстрирует режим жизни и работы этих людей пост о поломке автомобиля у адвоката Виталя Каляды из его профиля в одной из соцсетей: «Пробеги по 600–800 км в день, полетела коробка передач и управляющая форсунка».