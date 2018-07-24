1000000%: МВФ предупредил Венесуэлу о космической инфляции

Вернер сравнил ситуацию в Венесуэле с тем, что происходило в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х. Если продолжать такую политику, дело может кончиться инфляцией в 1000000%, говорит он.





Экономический кризис, гиперинфляция, нехватка еды уже вызвали массовый выезд людей из Венесуэлы, отмечает Вернер. Это окажет влияние и на соседние страны.





Власти Венесуэлы перестали публиковать экономические данные.



