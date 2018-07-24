По данным Ассоциации автопроизводителей Украины («Укравтопром»), в январе-июне этого года МАЗ реализовал на местном рынке 503 новых коммерческих автомобиля. Это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Завтра твоей страны





Заметный прирост объемов позволил белорусскому производителю войти в число пяти ведущих игроков в этом сегменте, который в целом прирос на 24% — до 6,4 тыс. новых авто.





В Украине МАЗ занял пятое место. Лидерами стали автомобили марки Renault (1174 единиц, прирост 19%), второе место у Citroen (588 машин, прирост – в 3,5 раза), третье – у Fiat (573 машины, прирост – 3%), четвертое – у Ford (555 машин, прирост – 28%). По сравнению с началом этого года в первую пятерку вошли Citroen и МАЗ, вытеснив из нее Volkswagen и российский ГАЗ.









Свою технику в этом сегменте в Украине также продвигают Mercedes-Benz, MAN, Peugeot, Howo, Scania, DAF, Volvo, Iveco, ЗАЗ, «КамАЗ», Hyundai, УАЗ, «КрАЗ», Isuzu, Foton, JAC, Opel.