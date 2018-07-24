Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

МАЗ вытеснил российский ГАЗ из крупнейших поставщиков техники в Украину

Белорусский автопроизводитель МАЗ вошел в топ-5 крупнейших поставщиков коммерческих автомобилей (легкие грузовики и микроавтобусы) в Украину в первом полугодии 2018 года.

По данным Ассоциации автопроизводителей Украины («Укравтопром»), в январе-июне этого года МАЗ реализовал на местном рынке 503 новых коммерческих автомобиля. Это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Завтра твоей страны.

Заметный прирост объемов позволил белорусскому производителю войти в число пяти ведущих игроков в этом сегменте, который в целом прирос на 24% — до 6,4 тыс. новых авто.

В Украине МАЗ занял пятое место. Лидерами стали автомобили марки Renault (1174 единиц, прирост 19%), второе место у Citroen (588 машин, прирост – в 3,5 раза), третье – у Fiat (573 машины, прирост – 3%), четвертое – у Ford (555 машин, прирост – 28%). По сравнению с началом этого года в первую пятерку вошли Citroen и МАЗ, вытеснив из нее Volkswagen и российский ГАЗ.


Свою технику в этом сегменте в Украине также продвигают Mercedes-Benz, MAN, Peugeot, Howo, Scania, DAF, Volvo, Iveco, ЗАЗ, «КамАЗ», Hyundai, УАЗ, «КрАЗ», Isuzu, Foton, JAC, Opel.

10:12 24/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё