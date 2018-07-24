Тяжкое бремя налоговой нагрузки
Одно из основных условий при подготовке новой редакции НК – не допустить снижения налоговых поступлений в бюджет. При этом бизнес-сообщество, судя по проведенным опросам, больше всего критикует именно высокий уровень налогового бремени в стране. Действительно, сегодня основной проблемой является то, как совместить интересы государства и налогоплательщиков. Кстати, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции 5 июля напомнил о принципе справедливости, т.е. равномерном и справедливом распределении налоговой нагрузки. Как же обстоит дело с этим сейчас?
По отдельным отраслям и компаниям налоговое бремя распределяется по-разному – в зависимости от размера компании, формы ведения бизнеса, сферы деятельности, режимов налогообложения и применения налоговых льгот, территории. При этом важное значение имеет и методика расчетов.
Белорусские Минфин и МНС оценивают налоговую нагрузку как отношение налоговых доходов к ВВП без учета взносов в ФСЗН, а МВФ – с учетом этих отчислений. Поэтому результат получается разный, и оценка налоговой нагрузки в Беларуси по методике МВФ существенно выше (см. табл. 1). Да, у нас отчисления в ФСЗН не регулируются НК, и получается, что они не включены в налоговую систему. Но это не отменяет их экономической сути как налогового платежа и влияния на уровень налогового бремени. Притом оценка МВФ не включает ряда обязательных неналоговых платежей, которых у нас немало. Поэтому реальный уровень налоговой нагрузки у нас еще выше, чем по данным МНС и даже МВФ.
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
Беларусь по методологии МНС
|
23,9
|
26,0
|
25,4
|
24,3
|
24,8
|
25,12
|
25,04
|
По данным МВФ
|
Беларусь
|
37,49
|
39,25
|
39,83
|
38,93
|
41,28
|
42,45
|
41,71
|
Армения
|
22,09
|
20,92
|
22,20
|
22,05
|
21,49
|
21,36
|
21,20
|
Казахстан
|
27,05
|
26,34
|
24,75
|
23,74
|
16,61
|
16,56
|
18,60
|
Кыргызстан
|
32,66
|
34,72
|
34,45
|
35,45
|
35,62
|
34,69
|
37,79
|
Россия
|
34,60
|
34,38
|
33,42
|
33,80
|
31,77
|
32,80
|
33,28
|
Средняя по ЕАЭС (кроме России)
|
29,82
|
30,31
|
30,31
|
30,04
|
28,75
|
28,77
|
29,83
Между тем Всемирный банк и PwC рассчитывают налоговую нагрузку для рейтинга Doing Business и доклада Paying Taxes как отношение начисленных в среднестатистической компании налогов к прибыли (см. табл. 2). Таблица 2
|
|
Рейтинг
|
Налоговая нагрузка
(% от прибыли)
|
Время на уплату, часы
|
Количество платежей
|
2017
|
2018
|
2017
|
2018
|
2017
|
2018
|
2017
|
2018
|
Беларусь
|
73
|
96
|
54,8
|
52,9
|
176
|
184
|
7
|
7
|
Армения
|
57
|
87
|
18,5
|
18,5
|
313
|
313
|
14
|
14
|
Казахстан
|
18
|
50
|
29,2
|
29,2
|
178
|
178
|
7
|
7
|
Кыргызстан
|
142
|
151
|
29,0
|
29,0
|
225
|
225
|
51
|
51
|
Россия
|
49
|
52
|
47,4
|
47,5
|
168
|
168
|
7
|
7
Вывод один: в Беларуси налоговая нагрузка значительно больше, чем в других государствах ЕАЭС. По данным МВФ, в нашей стране она в 2012–2017 гг. существенно увеличилась, тогда как в Армении и Казахстане уменьшалась. Да, сегодня у нас этот показатель вполне сопоставим со многими развитыми странами, но это еще не повод радоваться, поскольку есть очень значимые различия по уровню развития и структуре экономики, а также другим факторам. К тому же и структура налогов у нас существенно отличается. И надо четко понимать, что некорректно сравнивать уровень налоговой нагрузки со странами, где производительность труда намного выше. Уже давно установлено, что высокие налоги мешают росту этого показателя и, соответственно, экономики в целом.
В ряде государств при существующей у них системе налоговых вычетов и социального страхования налоговое бремя на фонд оплаты труда (ФОТ) в разы ниже, чем у нас. В Беларуси налоги на ФОТ в 2,4 раза выше среднемирового уровня (СМУ) (см. табл. 3), и это, несомненно, одна из основных проблем для развития бизнеса в нашей стране.
|
|
Налоги на прибыль %
|
Налоги на ФОТ %
|
Другие налоги%
|
Беларусь
|
10,8
|
39,0
|
3,1
|
Великобритания
|
18,1
|
10,9
|
1,7
|
Германия
|
23,2
|
21,4
|
4,3
|
Дания
|
17,7
|
3,8
|
2,7
|
Казахстан
|
16,2
|
11,2
|
1,8
|
Канада
|
3,8
|
12,9
|
4,2
|
Китай
|
18,1
|
48,1
|
8,2
|
Литва
|
5,9
|
35,2
|
1,6
|
Польша
|
14,5
|
25,0
|
1,0
|
Россия
|
8,8
|
36,3
|
2,4
|
США
|
27,9
|
9,8
|
6,1
|
Франция
|
0,7
|
51,1
|
10,4
|
Мир
|
16,3
|
16,1
|
8,1
А теперь посмотрим на налоговую нагрузку в отраслевом разрезе (см. табл.). Вывод также однозначен: распределение налогового бремени в Беларуси крайне неравномерно. Расчеты, по данным МНС, показали, что самая высокая налоговая нагрузка у нас в сфере коммунальных и социальных услуг, транспорта и связи. В здравоохранении и нефтепереработке налоговое бремя почти одинаковое, в образовании - выше, чем в ритейле, а в сельском хозяйстве – выше, чем в финансовом секторе.
|
Сфера деятельности
|
С учетом возмещения НДС из бюджета
|
Без учета возмещений НДС из бюджета
|
2017
|
2016
|
2015
|
2017
|
2016
|
2015
|
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг
|
12,0
|
10,5
|
9,1
|
12,2
|
10,7
|
9,2
|
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
|
9,9
|
10,5
|
10,3
|
10,1
|
10,8
|
10,7
|
Информация и связь
|
9,6
|
8,4
|
8,4
|
9,7
|
8,6
|
8,6
|
Транспорт, складирование, почтовая и курьерская деятельность
|
8,0
|
8,6
|
8,6
|
10,1
|
10,3
|
10,0
|
Профессиональная, научная и техническая деятельность
|
8,0
|
8,0
|
8,3
|
8,9
|
8,8
|
8,9
|
Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий
|
7,8
|
7,9
|
7,7
|
10,3
|
10,4
|
10,2
|
Услуги по временному проживанию и питанию
|
6,7
|
6,4
|
4,7
|
6,9
|
7,1
|
7,2
|
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|
6,1
|
6,1
|
5,7
|
7,4
|
7,4
|
6,5
|
Здравоохранение и социальные услуги
|
5,8
|
6,5
|
6,2
|
5,9
|
6,6
|
6,4
|
производство кокса и продуктов нефтепереработки
|
5,6
|
4,6
|
7,0
|
15,3
|
14,4
|
16,2
|
строительство
|
5,3
|
5,3
|
5,1
|
5,8
|
6,0
|
5,8
|
Горнодобывающая промышленность
|
5,3
|
3,5
|
1,6
|
9,8
|
7,4
|
4,2
|
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
|
4,6
|
5,4
|
4,5
|
4,6
|
5,4
|
4,5
|
Оптовая торговля кроме торговли автомобилямии мотоциклами
|
4,1
|
4,4
|
3,5
|
5,1
|
5,3
|
4,9
|
Образование
|
4,0
|
4,6
|
5,4
|
4,0
|
4,6
|
5,5
|
Розничная торговля кроме торговли автомобилями и мотоциклами
|
3,9
|
4,2
|
3,7
|
4,1
|
4,4
|
3,8
|
Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры
|
3,6
|
2,9
|
2,2
|
6,5
|
6,1
|
5,6
|
Производство основных фармацевтических продуктов и фармпрепаратов
|
3,6
|
2,8
|
2,0
|
4,8
|
4,0
|
3,2
|
Производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования
|
2,7
|
3,6
|
3,8
|
6,1
|
6,8
|
6,5
|
Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха
|
2,2
|
2,4
|
2,5
|
4,7
|
5,7
|
4,9
|
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов
|
1,1
|
1,4
|
2,2
|
5,0
|
5,1
|
5,4
|
Производство электрооборудования
|
1,0
|
1,3
|
0,7
|
6,0
|
5,9
|
5,4
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство*
|
0,9
|
0,3
|
-
|
3,3
|
3,1
|
2,8
|
Финансовая и страховая деятельность
|
0,6
|
0,5
|
0,7
|
0,7
|
0,6
|
0,8
Если сопоставить налоговую нагрузку с уровнем доходности разных видов деятельности, результат получается почти ошеломляющий: по доле изъятия из прибыли наименьшая налоговая нагрузка имеет место в операциях с недвижимостью, торговле, финансовой деятельности, а наибольшая – в обрабатывающей промышленности и АПК. Еще один очень интересный вывод: единый налог для производителей сельхозпродукции может быть совсем невыгоден, поскольку уплатить 1% от выручки низкорентабельным или убыточным сельхозорганизациям намного сложнее, чем налог на прибыль по ставке 18% высокомаржинальным компаниям.
И, наконец, очень важный и неожиданный результат: несмотря на то, что в абсолютных суммах наибольший вклад в бюджет вносят несколько десятков крупных предприятий, самая высокая налоговая нагрузка в относительном выражении получается у малых и средних предприятий, даже при применении упрощенной системы налогообложения. Как же в такой ситуации быть с намерением государства активно развивать малый и средний бизнес?
При прочих равных условиях сокращение налоговой нагрузки сопровождается ростом экономики и наоборот. Поэтому, если налоговое бремя у нас не снизится, увеличение ВВП до 100 млрд. USD (а такая задача ставится властями) маловероятно. При сегодняшней налоговой нагрузке у бизнеса практически нет средств для развития. И эту проблему надо решать, поскольку даже мораторий на введение новых налогов и увеличение ставок существенного улучшения условий для предпринимательской деятельности не создаст.
Отметим, что результатом отдельных, казалось бы незначительных, изменений в законодательстве может стать рост налогового бремени и при неизменных ставках. К тому же стоит учесть разного рода неналоговые платежи. Например, расходы на сертификации, комиссии платежных систем, обслуживание кассовых аппаратов, учет предприятием военнообязанных, доработку программного обеспечения при корректировках законодательства по налогам и бухучету и т.п. Налоговая нагрузка также скрыта в тарифах на энергоносители и услугах «естественных» монополий, да и заемные ресурсы остаются дорогими.
На завершающем этапе подготовки комплексной корректировки НК все изменения в налоговом законодательстве должны быть четко обоснованными. Многие ограничения по составу затрат, учитываемых при налогообложении, экономически не обоснованы или устарели, а практика взимания имущественных налогов сдерживает привлечение инвестиций. С помощью точечных льгот нельзя решать сиюминутные проблемы и удовлетворить интересы отдельных бизнес-групп. Когда тот или иной проект или сектор экономики получает налоговые льготы, стоит подумать, а как тут с реализацией основополагающего принципа налогообложения – справедливости?
При этом льготы только по трем декретам Президента в прошлом году обошлись казне в 396,2 млн. BYN, а воспользовались ими 2682 налогоплательщика, т.е. менее 1% всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это нормально, если общий социальный, экономический и бюджетный эффект таких преференций положительный. Если нет, каждая льгота – это перераспределение налоговой нагрузки в пользу отдельных субъектов, за которых приходится платить остальным.