Тяжкое бремя налоговой нагрузки

Одно из основных условий при подготовке новой редакции НК – не допустить снижения налоговых поступлений в бюджет. При этом бизнес-сообщество, судя по проведенным опросам, больше всего критикует именно высокий уровень налогового бремени в стране. Действительно, сегодня основной проблемой является то, как совместить интересы государства и налогоплательщиков. Кстати, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции 5 июля напомнил о принципе справедливости, т.е. равномерном и справедливом распределении налоговой нагрузки. Как же обстоит дело с этим сейчас? По отдельным отраслям и компаниям налоговое бремя распределяется по-разному – в зависимости от размера компании, формы ведения бизнеса, сферы деятельности, режимов налогообложения и применения налоговых льгот, территории. При этом важное значение имеет и методика расчетов. Белорусские Минфин и МНС оценивают налоговую нагрузку как отношение налоговых доходов к ВВП без учета взносов в ФСЗН, а МВФ – с учетом этих отчислений. Поэтому результат получается разный, и оценка налоговой нагрузки в Беларуси по методике МВФ существенно выше (см. табл. 1). Да, у нас отчисления в ФСЗН не регулируются НК, и получается, что они не включены в налоговую систему. Но это не отменяет их экономической сути как налогового платежа и влияния на уровень налогового бремени. Притом оценка МВФ не включает ряда обязательных неналоговых платежей, которых у нас немало. Поэтому реальный уровень налоговой нагрузки у нас еще выше, чем по данным МНС и даже МВФ.



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Беларусь по методологии МНС 23,9 26,0 25,4 24,3 24,8 25,12 25,04 По данным МВФ Беларусь 37,49 39,25 39,83 38,93 41,28 42,45 41,71 Армения 22,09 20,92 22,20 22,05 21,49 21,36 21,20 Казахстан 27,05 26,34 24,75 23,74 16,61 16,56 18,60 Кыргызстан 32,66 34,72 34,45 35,45 35,62 34,69 37,79 Россия 34,60 34,38 33,42 33,80 31,77 32,80 33,28 Средняя по ЕАЭС (кроме России) 29,82 30,31 30,31 30,04 28,75 28,77 29,83

Между тем Всемирный банк и PwC рассчитывают налоговую нагрузку для рейтинга Doing Business и доклада Paying Taxes как отношение начисленных в среднестатистической компании налогов к прибыли (см. табл. 2). Таблица 2

Рейтинг Налоговая нагрузка (% от прибыли) Время на уплату, часы Количество платежей 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Беларусь 73 96 54,8 52,9 176 184 7 7 Армения 57 87 18,5 18,5 313 313 14 14 Казахстан 18 50 29,2 29,2 178 178 7 7 Кыргызстан 142 151 29,0 29,0 225 225 51 51 Россия 49 52 47,4 47,5 168 168 7 7

Вывод один: в Беларуси налоговая нагрузка значительно больше, чем в других государствах ЕАЭС. По данным МВФ, в нашей стране она в 2012–2017 гг. существенно увеличилась, тогда как в Армении и Казахстане уменьшалась. Да, сегодня у нас этот показатель вполне сопоставим со многими развитыми странами, но это еще не повод радоваться, поскольку есть очень значимые различия по уровню развития и структуре экономики, а также другим факторам. К тому же и структура налогов у нас существенно отличается. И надо четко понимать, что некорректно сравнивать уровень налоговой нагрузки со странами, где производительность труда намного выше. Уже давно установлено, что высокие налоги мешают росту этого показателя и, соответственно, экономики в целом.

В ряде государств при существующей у них системе налоговых вычетов и социального страхования налоговое бремя на фонд оплаты труда (ФОТ) в разы ниже, чем у нас. В Беларуси налоги на ФОТ в 2,4 раза выше среднемирового уровня (СМУ) (см. табл. 3), и это, несомненно, одна из основных проблем для развития бизнеса в нашей стране.

Налоги на прибыль % Налоги на ФОТ % Другие налоги% Беларусь 10,8 39,0 3,1 Великобритания 18,1 10,9 1,7 Германия 23,2 21,4 4,3 Дания 17,7 3,8 2,7 Казахстан 16,2 11,2 1,8 Канада 3,8 12,9 4,2 Китай 18,1 48,1 8,2 Литва 5,9 35,2 1,6 Польша 14,5 25,0 1,0 Россия 8,8 36,3 2,4 США 27,9 9,8 6,1 Франция 0,7 51,1 10,4 Мир 16,3 16,1 8,1

А теперь посмотрим на налоговую нагрузку в отраслевом разрезе (см. табл.). Вывод также однозначен: распределение налогового бремени в Беларуси крайне неравномерно. Расчеты, по данным МНС, показали, что самая высокая налоговая нагрузка у нас в сфере ком­мунальных и социальных услуг, транспорта и связи. В здравоохранении и нефтепереработке налоговое бремя почти одинаковое, в образовании - выше, чем в ритейле, а в сельском хозяйстве – выше, чем в финансовом секторе.

Сфера деятельности С учетом возмещения НДС из бюджета Без учета возмещений НДС из бюджета 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 12,0 10,5 9,1 12,2 10,7 9,2 Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 9,9 10,5 10,3 10,1 10,8 10,7 Информация и связь 9,6 8,4 8,4 9,7 8,6 8,6 Транспорт, складирование, почтовая и курьерская деятельность 8,0 8,6 8,6 10,1 10,3 10,0 Профессиональная, научная и техническая деятельность 8,0 8,0 8,3 8,9 8,8 8,9 Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 7,8 7,9 7,7 10,3 10,4 10,2 Услуги по временному проживанию и питанию 6,7 6,4 4,7 6,9 7,1 7,2 оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 6,1 6,1 5,7 7,4 7,4 6,5 Здравоохранение и социальные услуги 5,8 6,5 6,2 5,9 6,6 6,4 производство кокса и продуктов нефтепереработки 5,6 4,6 7,0 15,3 14,4 16,2 строительство 5,3 5,3 5,1 5,8 6,0 5,8 Горнодобывающая промышленность 5,3 3,5 1,6 9,8 7,4 4,2 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 4,6 5,4 4,5 4,6 5,4 4,5 Оптовая торговля кроме торговли автомобилямии мотоциклами 4,1 4,4 3,5 5,1 5,3 4,9 Образование 4,0 4,6 5,4 4,0 4,6 5,5 Розничная торговля кроме торговли автомобилями и мотоциклами 3,9 4,2 3,7 4,1 4,4 3,8 Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры 3,6 2,9 2,2 6,5 6,1 5,6 Производство основных фармацевтических продуктов и фармпрепаратов 3,6 2,8 2,0 4,8 4,0 3,2 Производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования 2,7 3,6 3,8 6,1 6,8 6,5 Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 2,2 2,4 2,5 4,7 5,7 4,9 Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов 1,1 1,4 2,2 5,0 5,1 5,4 Производство электрооборудования 1,0 1,3 0,7 6,0 5,9 5,4 Сельское, лесное и рыбное хозяйство* 0,9 0,3 - 3,3 3,1 2,8 Финансовая и страховая деятельность 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,8

Если сопоставить налоговую нагрузку с уровнем доходности разных видов деятельности, результат получается почти ошеломляющий: по доле изъятия из прибыли наименьшая налоговая нагрузка имеет место в операциях с недвижимостью, торговле, финансовой деятельности, а наибольшая – в обрабатывающей промышленности и АПК. Еще один очень интересный вывод: единый налог для производителей сельхозпродукции может быть совсем невыгоден, поскольку уплатить 1% от выручки низкорентабельным или убыточным сельхозорганизациям намного сложнее, чем налог на прибыль по ставке 18% высокомаржинальным компаниям.

И, наконец, очень важный и неожиданный результат: не­смотря на то, что в абсолютных суммах наибольший вклад в бюджет вносят несколько десятков крупных предприятий, самая высокая налоговая нагрузка в относительном выражении получается у малых и средних предприятий, даже при применении упрощенной системы налогообложения. Как же в такой ситуации быть с намерением государства активно развивать малый и средний бизнес?

При прочих равных условиях сокращение налоговой нагрузки сопровождается ростом экономики и наоборот. Поэтому, если налоговое бремя у нас не снизится, увеличение ВВП до 100 млрд. USD (а такая задача ставится властями) маловероятно. При сегодняшней налоговой на­грузке у бизнеса практически нет средств для развития. И эту проблему надо решать, поскольку даже мораторий на введение новых налогов и увеличение ставок существенного улучшения условий для пред­принимательской деятельности не создаст.

Отметим, что результатом от­дельных, казалось бы незначительных, изменений в законодательстве может стать рост налогового бремени и при неизменных ставках. К тому же стоит учесть разного рода неналоговые платежи. Например, расходы на сертификации, комиссии платежных систем, обслуживание кассовых аппаратов, учет пред­приятием военнообязанных, доработку программного обеспечения при корректировках законодательства по налогам и бухучету и т.п. Налоговая нагрузка так­же скрыта в тарифах на энергоносители и услугах «естественных» монополий, да и заемные ресурсы остаются дорогими.

На завершающем этапе под­готовки комплексной кор­ректировки НК все изменения в налоговом законодательстве должны быть четко обоснованными. Многие ограничения по составу затрат, учитываемых при налогообложении, экономически не обоснованы или устарели, а практика взимания имущественных налогов сдерживает привлечение инвестиций. С помощью точечных льгот нельзя решать сиюминутные проблемы и удовлетворить интересы отдельных бизнес-групп. Когда тот или иной проект или сектор экономики получает налоговые льготы, стоит подумать, а как тут с реализацией основополагающего принципа налогообложения – справедливости?

При этом льготы только по трем декретам Президента в прошлом году обошлись казне в 396,2 млн. BYN, а воспользовались ими 2682 налогоплательщика, т.е. менее 1% всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это нор­мально, если общий социальный, экономический и бюджетный эффект таких преференций положительный. Если нет, каждая льгота – это перераспределение налоговой нагрузки в пользу отдельных субъектов, за которых приходится платить остальным.



