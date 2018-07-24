Семашко: стоимость электричества для населения будет расти

«В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения. На Западе население платит за электроэнергию в два-три раза больше, чем промышленные предприятия», — сказал Семашко.





Он также привел пример: в Германии промышленные предприятия платят за киловатт-час около 8,5 цента, а простые граждане — 27 центов. В то же время в Беларуси сложилась другая ситуация: для ОАО «МАЗ» киловатт-час обходится в 11,5 цента, а населению — 5 центов.





«Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься — конечно же, не с бухты-барахты, а по мере роста реальной заработной платы», — уточнил Семашко.





По словам чиновника, сейчас население платит за электроэнергию около 80% ее себестоимости, а должно оплачивать ее реальную стоимость.





При этом в прошлом году в Минэнерго заявляли, что с вводом БелАЭС тарифы на электроэнергию для населения будут снижены.





БелАЭС строится возле городка Островец в Гродненской области. Возведение станции ведется при участии специалистов из РФ. Всего будет построено два энергоблока по российскому проекту суммарной мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок планируется ввести в строй в 2019 году, второй — через год.





Напомним, в Беларуси предлагают ввести новые дифференцированные тарифы на электричество для населения. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, который убежден, что дифференцированными тарифами в Беларуси надо заниматься более глубоко и активнее пропагандировать их использование среди населения. Так называемая тарифная тетрадь, отметил он, должна быть более объемной, степень дифференциации — больше. «У человека должна быть возможность воспользоваться льготным тарифом в течение суток или недели, чтобы выполнять энергозатратные работы по дому. То же — для промышленных предприятий», — заявил Михаил Мясникович.