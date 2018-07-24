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Срок санации ОАО "Теплоприбор" продлен до 28 сентября 2023 года

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 июля 2018 года №558, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Открытое акционерное общество "Теплоприбор" - предприятие по производству вентиляционного, отопительного и нестандартизированного оборудования. Предприятие основано в 1944 году, находится в Березе (Брестская область).

Пример санации на «Техноприборе» считается успешным. Завод, который был на грани закрытия, вышел на прибыльную работу. Но чтобы окончательно очунять, ему нужно время. 

При Советском Союзе завод был флагманом производства отопительных котлов, а в 2015 году стал экономически несостоятельным. Организацию в свое время «разбаловал» госзаказ: строилось жилье согласно программе развития села, и «Теплоприбор» поставлял отопительные котлы – думать, кому и как продать, не было необходимости. Аналогичная ситуация складывалась и с другими видами продукции. Но ветер перемен изменил жизнь коллектива в худшую сторону. Твердотопливные котлы не могли похвастаться качеством, перестала страна нуждаться и в системах очистки воздуха для зерносутвердотшильных комплексов. Почти 200 человек остались практически без работы, а затраты росли. Так образовался долг более 20 млрд. неденоминированных рублей, и с осени 2015 года началась процедура банкротства. 

"Белорусский партизан"
08:28 24/07/2018






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