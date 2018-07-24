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Посол России в Минске Суриков предлагает передать Газпрому внутрибелорусские газовые сети

Посол России в Беларуси Александр Суриков предлагает передать Газпрому внутрибелорусские газовые сети, чтобы снизить цену газа для конечного потребителя.

"Вот говорят (в Минске – прим.) – дайте цены Смоленской области (на газ – прим.). Если местные сети белорусские, которые занимаются дальнейшей перепродажей газа после получения от подразделения Газпрома, станут частью - арендной или какой-то частью Газпрома (не обязательно их покупать), то тогда это цена сквозная, газпромовская – без всяких изъятий", - заявил Суриков в эфире телеканала "МИР".

"Это возможно. Предстоит разговаривать", - отметил посол, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента ТК "МИР" о возможности такой схемы.

Как сообщалось, Беларусь инициирует проведение переговоров с Москвой о снижении цены на газ. Очередной раунд переговоров на уровне вице-премьеров, курирующих вопросы энергетики, может состояться в конце этого года, сообщил на минувшей неделе вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

В апреле 2017 года Минск и Москва согласовали цену поставок газа в Беларусь на уровне $129 за 1 тыс.куб.м в 2018 году и $127 за 1 тыс.куб.м в 2019 году. Газ поставляется в Беларусь в соответствии с контрактом между ПАО "Газпром" и его дочерней компанией "Газпром трансгаз Беларусь".

Внутренние цены на газ в Беларуси устанавливает министерство антимонопольного регулирования и торговли. С 1 января 2018 года цена газа для юридических лиц составляет в эквиваленте $275 за 1 тыс.куб.м.
Интерфакс
07:25 24/07/2018






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