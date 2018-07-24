В Бельгии произошла экстренная остановка атомного реактора на АЭС

Она уточнила, что авария не несет угрозы для людей и окружающей среды.





"Автоматическая остановка реактора произошла в результате сбоя при активации линии высоковольтной передачи. Поломка произошла вне ядерной зоны станции и не несет угрозы людям или окружающей среде", - сообщили в компании.





Третий энергоблок второй АЭС с сентября прошлого года также остановлен. Там продлены профилактические работы, в ходе которых обнаружены трещины в бетонной конструкции реакторного блока. Оператор уверяет, что и этот реактор в ближайшее время будет перезапущен.



