По его мнению, белорусам нужно постепенно уходить от перекрестного субсидирования — снижать стоимость электроэнергии для предприятий, а для населения — повышать.





— В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения. На западе население платит за электроэнергию в 2-3 раза больше, чем промышленные предприятия. Например, в Германии около 8,5 цента за киловатт-час платит промышленный производитель, а население — около 27 центов. А у нас наоборот: 11,5 цента платит тот же МАЗ, а частные потребители — около 5 центов, — отметил Владимир Семашко. — Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься — конечно же, не с бухты-барахты, а по мере роста реальной заработной платы. Люди должны оплачивать реальную стоимость этого киловатт-часа — сегодня же население оплачивает около 80 процентов от себестоимости электроэнергии, газа — и того меньше: около 43 процентов.





фото Еврорадио

По его словам, в стране «ставится задача — дать возможность «раскрутиться», заработать реальному сектору экономики».





— В этом случае выиграют и люди. Ведь, если предприятие будет работать эффективно, внедрять новые технологии, продавать продукцию на экспорт — тогда и у людей будет достойная зарплата. А рост благосостояния человека всегда был в приоритете нашей государственной политики, — пояснил заместитель премьер-министра.



