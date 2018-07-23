Управляющий: «Были бы денежные средства, позволяющие провести модернизацию, предприятие смогло бы нормально работать».





Без модернизации не обойтись

По словам управляющего заводом бытовой химии Дениса Плетнева, план санации частично выполнен. Планируется до декабря текущего года после реализации непрофильного имущества полностью погасить задолженность по налогам, а до мая 2019-го — значительную часть долга перед «Белинвестбанком», основным кредитором завода.





Испробовано на себе!

В кабинет к управляющему зашла заместитель начальника центральной заводской лаборатории Людмила Шенюк и принесла небольшую бутылочку с шампунем.





«Сейчас мы создаем шампунь из биоразлагающихся компонентов, без отдушки, без красителей, с нейтральным рН. Все это для того, чтобы им могли пользоваться и беременные женщины, и люди, у которых аллергия. Сами уже ее испробовали, вот хотела бы, чтобы и Денис Алексеевич воспользовался, а потом узнать его мнение как потребителя, — объяснила она цель своего визита. — Помимо этого, нами разрабатывается целая линейка шампуней с мягкой, кремистой пеной, в составе которых экстракты, витамин Е, провитамин В5 и мягкие ПАВы (поверхностно-активные вещества — прим. авт.)».





В заводской лаборатории корреспондент «БГ» познакомилась с молодым специалистом Александром Корзуном, который пришел на предприятие после окончания химфака БГУ и трудится там два месяца.

«Мне понравилась сама работа, здешняя атмосфера, что есть условия для карьерного роста и саморазвития, — объяснил Александр причину, по которой решил остаться на предприятии, находящемся в санации. — Работа интересная, могу даже сказать, это то, что я искал. Мне предлагали работу в Минске, но она была узкоспециализированная и меня не заинтересовала, хотя зарплату там обещали намного больше. Я решил заниматься разработкой новых моющих средств».





В приоритете качество

Александр пояснил, что состоит процесс разработки новой продукции из нескольких этапов. Сначала анализируются аналоги и поднимается теоретическая часть, и только после этого можно приступать к практике. То есть к варке разных составов, их анализу, определению, какой из них лучше по своим показателям. Так отбирается то, что будет внедряться на производстве, и от чего стоит отказаться.

Замначальника лаборатории Людмила Шенюк добавила, что в данный момент они занимаются усовершенствованием средства для мытья окон: «Потребитель предъявил претензию, что остаются небольшие разводы, и это несмотря на использование очень распространенного ПАВа. Мы решили несколько изменить рецептуру и подбираем варианты».





По ее словам, уже создано 15 образцов. Для определения лучших вариантов растворы будут нагреваться до 40 градусов, а затем перемораживаться. Даже после помещения в такие экстремальные условия они должны сохранить свои свойства.





«Управляющий предупредил, если качество после этого ухудшается, то этот вариант даже не рассматривается», — подчеркнула Людмила Шенюк.





Старый цех — на новое место

Начальник производства Виктор Ковалевский пояснил, что скоро на заводе произойдут существенные перемены. Цех моющих средств решено сделать более компактным, чтобы стало реальным его отапливать. Он показал, куда переместится цех после окончания модернизации.





«Его оборудование еще находится в стадии сборки, готовность около 70%, — отметил он. — Вот это, можно сказать, сердце завода — реактор, где будет вариться продукция».





Сейчас завершается монтирование реакторов, идет заливка полов, проводится электроосвещение. Уже установлены емкости для хранения готовой продукции, в которые она будет перегружаться из реактора после завершения варки.









Замначальника лаборатории Людмила Шенюк добавила, что в данный момент они занимаются усовершенствованием средства для мытья окон

Конкурировать проблематично

Светлана Котова, начальник управления сбыта и материально-технического снабжения завода, в качестве выпускаемых чистящих и моющих средств уверена на все 100%. Однако считает, что конкурировать с продукцией других производителей им очень проблематично.





«Появилось множество торговых точек со своими акциями по продаже товаров бытовой химии за полцены, — пояснила она. — Но когда предприятие в стадии санации, то по закону такие скидки просто запрещены. К сожалению, при рассмотрении предложений от нескольких предприятий чаще все-таки выбирается то, что подешевле. Спасает, что есть клиенты, с которыми мы работаем очень давно, они знают наше качество и предпочитают брать нашу продукцию».





По мнению Светланы Котовой, после запуска цеха аэрозолей работа предприятия станет более стабильной. Но для этого необходимы весьма серьезные вложения.





«В ближайшее время мы планируем запустить выпуск того, что востребовано на рынке: дихлофосов, антистатиков, освежителей воздуха», — сообщила она.

Все решают кадры





Ведущий специалист по кадрам Екатерина Бельковцова рассказала, что люди идут на завод и сейчас все вакансии заполнены. Раньше на предприятии больше всего работало пенсионеров, но за последнее время ситуация изменилась.





«Сейчас у нас больше работников предпенсионного и среднего возраста, — отметила кадровик. — Если вакансия освобождается, то через службу занятости мы тут же ее заполняем. Укрепилась трудовая дисциплина».









По ее словам, факты распития спиртного на рабочем месте ушли в прошлое. С приходом нового начальника охраны на заводе вновь налажен пропускной режим.

В результате перераспределения функциональных обязанностей рост производительности труда за период санации на Брестском заводе бытовой химии составил 502%, а средняя заработная плата увеличилась на 78%. С января прошлого года по май текущего сбыт готовой продукции увеличился на 622%. В рамках обеспечения безопасности работы предприятия восстановлены система пожаротушения и автоматическая сигнализация с выходом на пульт МЧС.



