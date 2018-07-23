Срок санации ОАО "Могилевский завод "Строммашина" продлен до 28 июля 2023 года.

Срок санации этого предприятия в предыдущий раз продлевался по 28 июля 2018 года для обеспечения стабильной и эффективной деятельности, восстановления платежеспособности завода, сохранения рабочих мест и социальной защищенности работников.









Могилевский завод "Строммашина" - многопрофильное машиностроительное предприятие, которое специализируется на выпуске технологических линий и отдельного оборудования для производства строительных материалов, железобетонных шпал, башенных кранов, нефтедобывающего, горно-шахтного оборудования, чугунных тюбингов, а также товаров народного потребления.