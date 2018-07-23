Самый дешевый бензин в Европе не в Беларуси

Рейтинг был составлен на основе данных статистики государств Европы по состоянию на начало июля 2018 г (для Норвегии и Украины - по итогам мая 2018 г) по ценам на бензин с октановым числом 95. Цены и их динамика были рассчитаны в национальной валюте стран, передает ПРАЙМ-ТАСС





«На втором месте по дешевизне топлива находится Беларусь, здесь литр бензина стоит 43,6 рос руб. Россия находится на третьей позиции с ценой в 44,7 рос руб за 1 л», - говорится в рейтинге.





Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина: в пересчете на рубли литр бензина автолюбителям в этой стране обойдется в 70 рос руб. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.





«Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Норвегии – 125,2 рос руб за 1 л. Далее следуют Нидерланды, Дания, Греция и Италия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 120 рос руб за 1 л», - говорится в материале.









РЕЙТИНГ ДОСТУПНОСТИ БЕНЗИНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ





При этом больше всего бензина на свои средние зарплаты в первом полугодии 2018 г в Европе могли купить жители Люксембурга.





«Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,7 тыс л бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе», - говорится в рейтинге.





Второе место заняла Норвегия с 2,2 тыс л. И это при том, что там, как писалось ранее, самый дорогой бензин в Европе!





В первую пятерку рейтинга вошли Австрия, Великобритания и Швеция: жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,8 тыс л бензина.





Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 244 л топлива, что в 11 раз меньше лидирующего Люксембурга. Аутсайдерами являются также Болгария, Румыния и Латвия, жители которых могут позволить себе приобрести не более 500 л бензина в месяц.