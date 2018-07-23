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Fitch Ratings: госдолг Беларуси превысил 50% от ВВП

Государственный долг Беларуси превысил половину от ВВП, заявили в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

Агентство подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне "B" со стабильным прогнозом. Вместе с тем обнаружили Fitch Ratings и проблемы в белорусской экономике, передает sputnik.by

Так, величина госдолга Беларуси превысила 50% от ВВП — с учетом всех предоставленных государством гарантий. К такому показателю страна приблизилась к концу прошлого года, отметили в Fitch Ratings.

"По оценкам Fitch, государственный долг Беларуси (включая гарантии, предоставленные государством, на сумму 9,5% ВВП) достиг 52,5% ВВП на конец 2017 года", — отметили в агентстве.

Отметили там также и то, что платежи Беларуси по суверенным обязательствам в следующие два года будут оставаться на высоком уровне — порядка 3,4 миллиарда долларов  в год. 

Темпы же экономического роста Fitch Ratings оценивает в среднесрочной перспективе как низкие: на уровне в 3,5% в этом году и 2% — в 2020-м.

Пока Беларусь в срок и в полном объеме выполняет свои долговые обязательства. Однако лишь благодаря новым долгам как в виде кредитов, так и в виде размещения гособлигаций.





17:34 23/07/2018






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