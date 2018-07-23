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Под кодовом названием Quadra: Илон Маск выпустит смартфон

В сети появились изображения передней и задней панелей смартфона от компании Илона Маска Tesla. Об этом сообщает GizChina.

Смартфон имеет кодовое название Quadra. Первая информация о его разработке появилась в ноябре прошлого года. Судя по изображениям, телефон получит безрамочный дисплей с вырезом в верхней части под разговорный динамик и фронтальную камеру. На задней стенке будет большой логотип Tesla, основной динамик и вырезы под двойную камеру.


Ожидается, что в ближайшее время появится более подробная информация о Quadra: характеристики смартфона, дата начала продаж и ориентировочная цена.

В ноябре 2017 года Tesla выпустила портативную зарядку для смартфонов с емкостью 3350 миллиампер-часов. Внутри ее корпуса находилась одна батарея формата 18650, которые также используются в аккумуляторах автомобилей компании. Ее стоимость составляет 45 долларов, напоминает lenta.ru

15:20 23/07/2018






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