Под кодовом названием Quadra: Илон Маск выпустит смартфон

Смартфон имеет кодовое название Quadra. Первая информация о его разработке появилась в ноябре прошлого года. Судя по изображениям, телефон получит безрамочный дисплей с вырезом в верхней части под разговорный динамик и фронтальную камеру. На задней стенке будет большой логотип Tesla, основной динамик и вырезы под двойную камеру.









Ожидается, что в ближайшее время появится более подробная информация о Quadra: характеристики смартфона, дата начала продаж и ориентировочная цена.



