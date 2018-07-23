Как стало известно «Белорусскому партизану», 20 июля Верховный суд рассмотрел апелляционные жалобы обвиняемых и их адвокатов на приговор Гомельского областного суда. В числе жалобщиков не было бывшего замминистра сельского хозяйства Василия Пивовара, которого признали виновным в совершении преступления по ч.3 ст.425 УК (бездействие должностного лица, занимающего ответственное положение).





Напомним, задержания руководителей происходили в декабре 2015 года после проверок мясокомбината, когда КГК и Администрация президента получили информацию о том, что на предприятии хранятся тонны испорченного мяса. Мясокомбинат не справлялся с переработкой поступавшего сырья. Мясом были забиты все холодильники, туши лежали прямо в коридорах. КГК поручил проверить правдивость сведений Минсельхозпроду. Администрация президента перенаправила обращение в Гомельский облисполком, тот — в региональный комитет по сельскому хозяйству и продовольствию. Проверяющие действительно обнаружили в холодильных камерах мясо «темного, практически черного цвета, с неприятным запахом, загрязненное, порченное грызунами, с пометом грызунов». Всего в таком состоянии хранилось 178 тонн свинины и говядины на сумму более 7,2 млрд. неденоминированных рублей.









Процесс начался 12 сентября 2017 года, а 25 апреля текущего года Гомельский областной суд признал виновными в злоупотреблении служебными полномочиями, служебной халатности и бездействии должностного лица десять фигурантов этого громкого дела





Бывшего замминистра Василия Пивовара приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, без конфискации имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и юридических значимых действий в сфере ветеринарии, сроком на 5 лет. Экс-генеральный директор мясокомбината Ричард Стефанович получил 6 лет со штрафом в 1.000 базовых величин, замдиректора мясокомбината Александр Бондаренко — 5 лет со штрафом в 750 базовых величин. Столько же получил и главный ветврач мясокомбината Игорь Семенов. Самое мягкое наказание получил ветврач мясокомбината Арсений Скворчевский -- 2 года колонии-поселения.





Остальные обвиняемые наказаны лишением свободы на сроки от 1,5 до 3 лет.





Также суд постановил взыскать солидарно с виновных в порче 178 тонн мяса 681 тыс. рублей в пользу Гомельского мясокомбината в счет возмещения ущерба. Кроме того, каждый из них лишен права занимать определенное время руководящие и должн ти, связанные с ветеринарией.





В ходе следствия Пивовар признал свою вину и обратился к президенту с ходатайством о помиловании. Однако такого акта милосердия он не дождался и предстал перед судом, где заявил о своей невиновности. Обвинялся же он в том, что по телефону предупредил своего давнего знакомого гендиректора Гомельского мясокомбината Ричарда Стефановича о грядущей проверке предприятия.





До начала суда все обвиняемые находились на подписке о невыезде, под стражу их взяли в зале суда сразу после оглашения приговора.





Бывший замминистра и еще трое обвиняемых со своей участью смирились, приговор не обжаловали. Еще до суда в СИЗО Пивовар провел почти год. Не исключено, что он либо уже на свободе, либо по традиции попавшихся чиновников написал Лукашенко прошение – уже второе -- о помиловании и сейчас в колонии ждет решения своей судьбы. Не исключено, с последующим назначением руководителем в отстающий колхоз. Да и смысла никакого обжаловать приговор областного суда не было. Верховный суд оставил его без изменений, а жалобы - без удовлетворения.





В ходе процесса стало известно, что, заметая следы, мягко говоря, бесхозяйственности, часть порченого мяса гомельчане успели отправить на Оршанский мясокомбинат, где из него сделали более 3 тыс. банок тушенки. Суд первой инстанции постановил их уничтожить. Что и будет сделано по вступившему в законную силу приговору.