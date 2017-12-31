Oops! Сбербанк России не согласен с Нацбанком по прогнозу инфляции

Напомним, что именно этот уровень назван в качестве предельного целевого показателя в указе от 31.12.2017 № 470 «Об утверждении основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь».





Однако данные последних месяцев – дефляция в мае, рост цен всего на 0,4% в июне – настроила белорусских чиновников на более оптимистический лад. Да и с начала года уровень инфляции составил лишь 2,9%.





В частности, Нацбанк ожидает ускорение уровня инфляции к концу года лишь до 5,5%, что позволило ему с 27.06.2018 г. снизить ставку рефинансирования еще на 0,5 п.п. до 10%, что является рекордом за последние 10 лет.





Но эксперты ЦМИ пытаются «вернуть нас на землю», ссылаясь на рост зарплат (13,4% с начала года) и пенсий (5% с лишним в мае + 10% с 1 августа), а также на разгон потребительского кредитования. При этом снижение темпов роста цен за май и июнь они объясняют исключительно сезонным фактором.









Эксперты ЦМИ полагают, что увеличению цен в Беларуси будет способствовать как инфляция спроса, так и инфляция предложения. И, вообще, инфляционные риски у нас нарастают.





Кто в этом пока теоретическом споре окажется прав, мы узнаем через полгода. О пока нам остается радоваться пусть и сезонному, но все-таки «замиранию» цен, пишет Экономическая газета



