Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Гидромет сделал прогноз по урожаю. Он неутешительный

Урожайность зерновых в нынешнем году может снизиться на 5-10% из-за погоды, заявил начальник ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Роман Лабазнов.

"Этот год не самый лучший для зерновых культур. По нашим прогнозам, урожайность зерновых культур будет на 5-10% ниже, чем в прошлом году", — сказал Лабазнов в эфире телеканала СТВ.

Однако, по прогнозам ведомства, урожай картофеля, корнеплодов и сахарной свеклы пострадать не должен, хотя окончательный прогноз по этим сельхозкультурам можно будет сделать только в первой декаде августа.

Также Лабазном отметил, что обильные осадки, которые выпадают в последнее время по стране, — достаточно обычное явление для наших климатических условий.

"Если брать за стандартный отрезок в 10 лет, то в шести-семи годах из десяти наблюдается такая ситуация", — сказал он.

По словам представителя ведомства, для улучшения качества прогнозов кадры для синоптической службы будут готовить уже в нашей стране — с этого учебного года в БГУ пройдут обучение три специалиста.


Как сообщили синоптики, дождливая погода, которая пришла в Беларусь в середине июля и причинила много проблем жителям страны, сохранится и на текущей неделе. 

Кратковременные дожди, а местами грозы и ливни охватят большую часть территории. Температура воздуха останется достаточно высокой: ночью она будет колебаться от +14 до +20, днем — от +21 до +27, пишет sputnik.by

11:56 23/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё