Гидромет сделал прогноз по урожаю. Он неутешительный
Урожайность зерновых в нынешнем году может снизиться на 5-10% из-за погоды, заявил начальник ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Роман Лабазнов.
"Этот год не самый лучший для зерновых культур. По нашим прогнозам, урожайность зерновых культур будет на 5-10% ниже, чем в прошлом году", — сказал Лабазнов в эфире телеканала СТВ.
Однако, по прогнозам ведомства, урожай картофеля, корнеплодов и сахарной свеклы пострадать не должен, хотя окончательный прогноз по этим сельхозкультурам можно будет сделать только в первой декаде августа.
Также Лабазном отметил, что обильные осадки, которые выпадают в последнее время по стране, — достаточно обычное явление для наших климатических условий.
"Если брать за стандартный отрезок в 10 лет, то в шести-семи годах из десяти наблюдается такая ситуация", — сказал он.
По словам представителя ведомства, для улучшения качества прогнозов кадры для синоптической службы будут готовить уже в нашей стране — с этого учебного года в БГУ пройдут обучение три специалиста.
Как сообщили синоптики, дождливая погода, которая пришла в Беларусь в середине июля и причинила много проблем жителям страны, сохранится и на текущей неделе.
Кратковременные дожди, а местами грозы и ливни охватят большую часть территории. Температура воздуха останется достаточно высокой: ночью она будет колебаться от +14 до +20, днем — от +21 до +27, пишет sputnik.by
11:56 23/07/2018
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