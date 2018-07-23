Гидромет сделал прогноз по урожаю. Он неутешительный

"Этот год не самый лучший для зерновых культур. По нашим прогнозам, урожайность зерновых культур будет на 5-10% ниже, чем в прошлом году", — сказал Лабазнов в эфире телеканала СТВ.





Однако, по прогнозам ведомства, урожай картофеля, корнеплодов и сахарной свеклы пострадать не должен, хотя окончательный прогноз по этим сельхозкультурам можно будет сделать только в первой декаде августа.





Также Лабазном отметил, что обильные осадки, которые выпадают в последнее время по стране, — достаточно обычное явление для наших климатических условий.





"Если брать за стандартный отрезок в 10 лет, то в шести-семи годах из десяти наблюдается такая ситуация", — сказал он.





По словам представителя ведомства, для улучшения качества прогнозов кадры для синоптической службы будут готовить уже в нашей стране — с этого учебного года в БГУ пройдут обучение три специалиста.









Как сообщили синоптики, дождливая погода, которая пришла в Беларусь в середине июля и причинила много проблем жителям страны, сохранится и на текущей неделе.



