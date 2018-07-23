– Изначально положение дел на Оршанском авиаремонтном заводе сложилось весьма плачевное – неслучайно за прошедшие годы сменилось уже пять руководителей предприятия. Завод постоянно испытывает финансовые проблемы, в том числе и в связи с нехваткой заказов. Дошло до того, что для обеспечения собственной занятости работники убирают территорию предприятия. Соответственно напрашивалось какое-то кардинальное решение.





И решение Александра Лукашенко о передаче в государственную собственность Оршанского авиаремонтного завода, ранее принадлежавшего украинской компании «Мотор Сич», выглядело вполне естественно.





Напомню, что компания «Мотор Сич» стала основным акционером авиаремонтного завода в Орше в 2012 г. И на начальном этапе «Мотор Сич» пользовалась поддержкой белорусского правительства, благодаря чему техника быстро проходила все формальности, связанные с национальной сертификацией. В 2014 г. завод в Орше начинает выпуск ограниченных партий вертолета Ми-8МСБ – украинского варианта модернизации вертолета Ми-8, а также Ми-2МСБ (модернизация многоцелевого вертолета Ми-2), вертолета Ми-24 с новыми двигателями украинского производства.





Схема была следующая: компания «Мотор Сич» выкупала у завода модернизированные вертолеты, а затем реализовывала их на рынках Украины, Уганды, Венесуэлы, Перу, Судана, Нигерии, Йемена и других стран. Такая схема позволяла обходиться без прямой работы с поставщиками. Но после обострения российско-украинских отношений дела у «Мотор Сич» в Беларуси стали резко ухудшаться. В СМИ вливалась информация, что Россия и партнеры по ЕАЭС отказываются покупать прошедшие модернизацию в Орше вертолеты якобы из-за наличия украинских комплектующих. Кроме того, против основного владельца «Мотор Сич» В. Богуслаева продолжались следственные мероприятия Службы безопасности Украины по фактам продажи контрольного пакета акций «Мотор Сич» китайской компании.





То есть решение об уходе «Мотор Сич» из Беларуси может быть мотивировано политическими причинами.





Но в то же время масштабы деятельности авиаремонтного завода в Орше преувеличивать не стоит – это не полноценное вертолетное производство. На заводе создавались моторизированные версии старых советских машин.





Открытое акционерное общество «Оршанский авиаремонтный завод» является ведущим предприятием в Республике Беларусь по выполнению капитального ремонта различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35). Им были заключены контракты на инженерно-консультативное сопровождение ремонта вертолетов марки «Ми» с разработчиком – ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» и с заводами-изготовителями: ОАО «Казански вертолетный завод», РВПК ОАО «Роствертол».





Поэтому понятно, что «Мотор Сич» приобретал этот завод с целью наладить там только моторизацию вертолетов Ми-2 и Ми-8 практически со всего мира. Выгода «Мотор Сич» была в том, что они ставили на старые вертолеты свои модернизированные новые двигатели, и те приобретали новые качества: экономичность, высоту, грузоподъемность.





Была и информация о том, что планировалось наладить производство малогабаритных газотурбинных двигателей для ракет типа «Бусел», которые якобы собирались производить в Беларуси, что и было одним из условий продажи пакета акций завода.





А ведь в советские годы в Орше ремонтировали даже дальние бомбардировщики Ту-22, потом были и другие проекты: от гражданских Ту-134 до Ил-76. К тому же, предприятие имеет аэродром класса «Б», который сертифицирован для эксплуатации воздушных судов типа Ан-124, Ил-76 и вертолетов всех типов. Предприятие занимается капитальным ремонтом и модернизацией вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-35 и Ми-26 всех модификаций.





В настоящее время предприятие располагает мощностями и высококвалифицированными кадрами, способными в кратчайшие сроки выполнить ремонт современной авиационной техники. А близкое расположение к крупному железнодорожному узлу города Орши и международным автомобильным трассам позволяет принимать в ремонт и отправлять после ремонта авиационную технику и имущество не только воздушным путем, но и наземным транспортом.





Поэтому, когда во второй половине 2017 г. положение на ОАРЗ резко ухудшилось, тогда и появились проекты, реализация которых позволила бы государству вновь стать основным акционером завода. Как мы видим, в ближайшее время это и произойдет. А насколько новый менеджмент справится с поиском заказов и реализацией своей продукции – покажет время.