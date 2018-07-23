При этом в первой половине текущего года введено в эксплуатацию 1 679,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья — на 12,4% меньше, чем за первую половину 2017 года, пишет select.by





В июне текущего года в Беларуси было построено 4,5 тыс. квартир. Это намного больше, чем в мае, когда построили 1,9 тыс. квартир. Но объем строительства в июне оказался ниже, чем в июне 2017 года на 2 тыс. квартир. Это означает, что отставание темпов строительства не сокращается, а углубляется.





Снизились объемы строительства даже для граждан, которые стоят на очереди нуждающихся в улучшении жилья: до 622,8 тыс. квадратных метров общей площади с 641,7 тыс. кв. метров в I полугодии 2017 года. Увеличилось только введение в эксплуатацию жилья, построенного с государственной поддержкой: до 413,5 тыс. квадратных метров с 284,4 тыс. кв. метров год назад.









Строительство замедляется как в городах, так и в сельских населенных пунктах. На селе за прошедшие полгода было введено в эксплуатацию всего 460,1 тыс. квадратных метров жилья против 519,8 тыс. за первое полугодие 2017 года.





В наибольшей степени сократились темпы жилищного строительства в самом богатом регионе Беларуси — в Минске: на 25% по сравнению с январем—июнем 2017 года, до 277,3 тыс. кв. метров. В результате столица оказалась на третьем месте по объемам жилищного строительства, уступив не только Минской области, но и Брестской.





В столичной области, которая является лидером по жилищному строительству, за первую половину текущего года введено в эксплуатацию 447,5 тыс. кв. метров жилья. Это на 13% меньше, чем в первой половине 2017 года. В Брестской области объем ввода жилья сократился на 3,7% — до 307,1 тыс.





Увеличить объемы жилищного строительства удалось только Гродненской области: на 10% — до 167,8 тыс. кв. метров жилья. Но это довольно низкий результат. Впрочем, в Витебской и Могилевской областях жилья построили еще меньше: 119,1 тыс. кв. метров и 120,7 тыс. кв. метров соответственно.