Fitch подтвердило рейтинг Беларуси на уровне «B»

Как отмечают в Fitch, рейтинг Беларуси является отражением баланса позитивных и негативных факторов.





С одной стороны – улучшающаяся макроэкономическая стабильность, сильный структурный профиль в виде показателя дохода на душу населения и показателя человеческого развития, а также незапятнанная репутация в отношении выплаты долгов.





С другой – небольшие ЗВР, относительно слабые перспективы роста экономики, бремя госдолга с высоким валютным риском, слабый банковский сектор, высокая внешняя закредитованность и слабые по сравнению со схожими эмитентами показатели госуправления.





Как пишет Fitch, циклическое восстановление экономики Беларуси оказалось более сильным, чем ожидалось. Рост достиг 2,4 процента в 2017-м и может ускориться до 3,5 процента в 2018-м. Далее агентство ожидает снижения роста до 2,5 и 2 процентов в 2019-м и 2020-м.





Инфляция остается на низком уровне, упав до 4,1 процента в июне в годовом выражении, констатируют аналитики. Агентство прогнозирует, что по итогам 2018-го она составит 6 процентов – то есть почти половина от уровня 2016-го и как раз в рамках планов Нацбанка.





ЗВР на конец мая оказались равны 6,9 млрд долларов – на 300 млн больше, чем в середине 2017-го. Эксперты агентства полагают, что в 2018-м они останутся примерно на том же уровне, а в 2019-2020-м составят в среднем 6,7 млрд.





Напомним, в январе этого года Fitch подняло долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте с «В-» до «B» с прогнозом «Стабильный».