Выгоды от дружбы с Россией для Беларуси сокращаются

Как отмечается в анализе, политический фон отношений с Россией в мае и июне определяли нарастание напряжения между Россией и западным миром, революция в Армении, формирование нового российского правительства и т.д. На этом фоне отношения Беларуси и России были чрезвычайно насыщенными и в целом конструктивными.





Однако во взаимной торговле все выглядело не так радужно, хотя ее объемы продолжали расти. Причем российский импорт рос значительно быстрее белорусского экспорта из-за чего в конце июня в белорусском торговом балансе сложилось отрицательное сальдо в 3 млрд долларов, которое нарастает такими высокими темпами, что может, на взгляд экспертов, превысить 10 млрд к концу года.





Молочный спад





Но если экспорт автомобилей и тракторов из Беларуси в Россию все же прирастал, то экспорт продовольствия развивался значительно хуже. Препятствия Россельхознадзора экспорту в Россию белорусского молока сказались в марте-апреле, и в итоге по четырем месяцам 2018 года экспорт цельного молока снизился на 7%, сгущенного и сухого – почти на треть.





Уменьшился экспорт сыров (а это третья по весу позиция белорусского экспорта, после грузовиков и мяса): 96,6% по количеству и 89,7% по стоимости. Еще больше снизился экспорт масла (69%/59%).





Итого по молочной группе потери в экспорте к прошлогоднему показателю составили свыше 100 млн долларов. Это немалая сумма, но она не смогла бы компенсировать 3 млрд долларов отрицательного сальдо, говорится в «Минском барометре».





Эксперты отмечают, что белорусские экспортируемые мясо и колбасы, дающие в сумме около 300 млн долларов, превысили прошлогодние показатели. Рыбная продукция (в сумме около 85 млн долларов) – тоже. А экспорт сахара – снизился.





Интересно, что экспорт шин по стоимости составил 108,6% к прошлому году при том, что по количеству – 238% к прошлому году, т. е. цены на белорусские шины в России упали в два раза.





Россия адаптировалась к кризису, а Беларусь - нет





Эксперты констатируют, что стратегическое союзничество не препятствует снижению выгод от взаимодействия в отдельных сферах России и Беларуси. При этом Россия быстрее выстраивает компенсационные механизмы.





После двух лет относительной нормализации двусторонняя торговля демонстрирует, что Беларусь, выйдя из кризиса без устранения структурных проблем, ухудшила свои стратегические позиции на российском рынке, в то время как российский бизнес использовал кризис для адаптации.