Сергей Сидорский уходит по собственному желанию?

Если верить нашим источникам, недавно Сергей Сидорский написал заявление об уходе по собственному желанию.

Вместе с ним из ЕЭК уходит член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.





Действительно ли сам Сидорский захотел уйти с хорошей должности?





Лукашенко в последнее время не раз критиковал работу белорусов в ЕЭК. Не раз критика была направлена именно на Сидорского.





«Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? – критиковал Лукашенко работу белорусов в ЕЭС. -- Ни одна из наших проблем не снята...»





В московской приемной Сидорского новость об уходе начальника пока никак не комментируют. Говорят только, что Сергей Сергеевич сейчас находится в командировке.





Хотя в Минске уже называют фамилии конкретных чиновников, которые сменят Сидорского и Корешкова в ЕЭК.

Напомним, что в Москве Сергей Сидорский провел больше шести лет: он с 1 февраля 2012 года Сергей Сидорский курирует вопросы промышленной и агропромышленной политики в ЕЭК.





Получит ли новую должность Сидорский?









Предложат экс-премьер-министру новый государственный пост или отправят в свободное плавание – это зависит от персонального решения человека, который распоряжается судьбами бывших высокопоставленных чиновников. Но даже и не получив очередного предложения со стороны власти, Сидорский без работы точно не останется. Он явно будет востребован, в том числе и бизнес-сообществом.





«Сергей Сидорский является доктором технических наук, академиком Международной инженерной академии, почётным профессором Белорусского государственного университета транспорта, заслуженным работником промышленности Республики Беларусь, - написано в его официальной биографии. -- Автор более 40 научных трудов. Владеет немецким языком».





Кстати, в Германии живет одна из дочерей Сергея Сидорского.