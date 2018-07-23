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Сергей Сидорский уходит по собственному желанию?

Как стало известно «Белорусскому партизану», министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии в ближайшее время покидает свой пост.

Сергей Сидорский уходит по собственному желанию?
Если верить нашим источникам, недавно Сергей Сидорский написал заявление об уходе по собственному желанию.
Вместе с ним из ЕЭК уходит член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

Действительно ли сам Сидорский захотел уйти с хорошей должности?

Лукашенко в последнее время не раз критиковал работу белорусов в ЕЭК. Не раз критика была направлена именно на Сидорского.

«Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? – критиковал Лукашенко работу белорусов в ЕЭС. -- Ни одна из наших проблем не снята...» 

В московской приемной Сидорского новость об уходе начальника пока никак не комментируют. Говорят только, что Сергей Сергеевич сейчас находится в командировке.

Хотя в Минске уже называют фамилии конкретных чиновников, которые сменят Сидорского и Корешкова в ЕЭК. 
Напомним, что в Москве Сергей Сидорский провел больше шести лет: он с 1 февраля 2012 года Сергей Сидорский курирует вопросы промышленной и агропромышленной политики в ЕЭК.

Получит ли новую должность Сидорский? 


Предложат экс-премьер-министру новый государственный пост или отправят в свободное плавание – это зависит от персонального решения человека, который распоряжается судьбами бывших высокопоставленных чиновников. Но даже и не получив очередного предложения со стороны власти, Сидорский без работы точно не останется. Он явно будет востребован, в том числе и бизнес-сообществом. 

«Сергей Сидорский является доктором технических наук, академиком Международной инженерной академии, почётным профессором Белорусского государственного университета транспорта, заслуженным работником промышленности Республики Беларусь, - написано в его официальной биографии. -- Автор более 40 научных трудов. Владеет немецким языком».

Кстати, в Германии живет одна из дочерей Сергея Сидорского.

"Белорусский партизан"
08:49 23/07/2018






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